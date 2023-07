Anketa Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Basketbalista roka spoznala svojich víťazov za rok 2022. Medzi ženami premiérovo triumfovala Terézia Páleníková, u mužov vyhral štvrtý rok za sebou rovnaký hráč - Vladimír Brodziansky. U laureátov rozhodla o celkovom poradí percentuálna úspešnosť súčtu hlasov v tradičnej ankete a v hlasovaní odbornej verejnosti.

Čoskoro 28-ročná Páleníková má za sebou úspešnú sezónu nielen na klubovej scéne, ale aj v reprezentačnom drese. V rámci Španielska sa počas leta presunula z Leganesu do Tenerife a na konci sezóny si vyskúšala ešte pôsobenie v euroligovom UNI Girona. Okrem toho patrila k líderkám reprezentačného tímu Slovenska na majstrovstvách Európy v Slovinsku a Izraelu. Nielen svojimi výkonmi prispela ku konečnému 12. miestu.

"Som vďačná za toto ocenenie a že mnoho ľudí za mňa hlasovalo. Je to milé ocenenie, ktoré mi ukazuje, že som na správnej ceste. Verím, že ďalšia sezóna bude ešte viac úspešná, či tímovo alebo osobne. Vedela som, že mám za sebou kvalitný ročník, ale nezapodievala som sa tým, či vyhrám alebo nevyhrám. Po krátkej odmlke som sa vrátila do reprezentácie a výkonmi v zahraničí som potvrdzovala, že patrím k najlepším v tíme," zhodnotila pre TASR svoje dojmy z ocenenia Páleníková.

Dvadsaťdeväťročný Brodziansky prežil vcelku náročné mesiace, keď až dvakrát zmenil dres. Najskôr neodolal vábeniu tureckého Basaksehiru Istanbul a neskôr podpísal krátkodobý kontrakt so slávnym Partizanom Belehrad. Cez dve krajiny a rôzne súťaže sa napokon vo februári vrátil tam, kde hral aj v sezóne 2021/2022 – do španielskeho Joventutu Badalona. Slovenský pivot stále potvrdzuje príslušnosť k európskej špičke, s tímom sa dostal do semifinále Európskeho pohára (Eurocup) a v rovnakej fáze play off sa predstavil aj v najvyššej španielskej súťaži. Teraz chce v reprezentačnom drese Slovenska pomôcť k postupu z tretej fázy predkvalifikácie ME 2025.

"Je to skvelá pocta, som veľmi vďačný všetkým, ktorí za mňa hlasovali. Vďaka patrí všetkým trénerom a spoluhráčom. Vystriedal som viac tímov, ale prišli aj nejaké úspechy, ako napríklad v reprezentácii, zahral som si Euroligu," uviedol Brodziansky.

V kategórii Tréner roka podľa očakávania obhájila triumf Natália Hejková, víťazkou ankety sa stala už 22-krát. Túto poctu získala predtým v rokoch 1990, 1994 - 2003 (10-násobná šnúra), potom 2007 a 2008, znova 2014 až 2022 (deväťkrát za sebou). Legendárna trénerka a členka Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) získala pre USK Praha trinásty ligový titul v rade, do svojej zbierky pridala už 26. majstrovský titul. V tamojšej Chance ŽBL prekonala so svojím tímom rekord v počte víťazstiev za sebou. V Eurolige mala na dosah na domácom Final Four cenný kov, ale napokon jej medaila len tesne ušla.

"Nikdy to neberiem ako samozrejmosť, je to taká milá udalosť a obzretie sa za minulou sezónou. Sezóna bola ťažká, do poslednej chvíle sme nevedeli, či sme v Eurolige postúpili do Final Four, ktoré sa nakoniec konalo v Prahe a bolo to naším cieľom. Potom sme si trochu vypili pohár horkosti do dna, keď sme v poslednej sekunde prišli o bronzovú medailu. V českej lige sme natiahli šnúru neporaziteľnosti, ale v Eurolige sme nedosiahli to, čo sme chceli," obzrela sa za uplynulým ročníkom Hejková.

Kategória Talent roka mala rovnakých víťazov ako pred rokom, medzi chlapcami triumfoval Timotej Malovec a u dievčat Nataša Taušová. Najlepším rozhodcom sa stal Zdenko Tomašovič. V 3x3 basketbale sa hráčom roka stal Samuel Volárik, hráčkou Lucia Lüttmerdingová.

Do Siene slávy slovenského basketbalu uviedli tri osobnosti, aktuálne už má 30 členov. V rámci vyhlásenia ankety o najlepšieho basketbalistu roka za rok 2022 do nej pribudlq Zora Gorel Brziaková, majsterka Európy 1983, účastníčka OH 1988 v Soule (8. miesto) a MS 1990 (4. miesto), päťnásobná účastníčka ME žien 1983 až 1991 (striebro 1989), v tíme Sparta Praha 2-krát majsterka Československa (1986, 1987) a dvakrát bola vo výbere Európy (1985).

Súčasťou siene je tiež Anna Kotočová, trojnásobná olympionička (Soul 1988 – 8. miesto, Barcelona 1992 – 6. miesto, Sydney 2000 – 7. miesto), ktorá hrala aj na štyroch MS (v Sovietskom zväze 1986 – 4. miesto, v Malajzii 1990 – 4. miesto, Austrália 1994 – 5. miesto, Nemecko 1998 – 8. miesto). Je aj sedemnásobná účastníčka ME 1985 až 1999, má z nich tri medaily (striebro 1989, bronz 1993, striebro 1997), s tímom CJM Bourges je trojnásobná šampiónka Európskej ligy (1997, 1998 a 2001) a víťazka Pohára L. Ronchettiovej (1995), zároveň je najlepšia basketbalistka Slovenska v 20. storočí a štyrikrát (1987, 1988, 1997 a 2000) sa stala víťazkou ankety.

Z mužov je už súčasťou Siene Slávy Pavol Bojanovský, bronzový medailista z ME 1977 i Svetovej letnej univerziády 1977, účastník MS 1978 (9. miesto) a OH 1980 (9. miesto), štvornásobný majster Československa (1975 s Duklou Olomouc, 1979, 1980, 1983 s Interom Bratislava, čs. reprezentant 1974 – 1980.