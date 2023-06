Philadelphia - Dres amerického basketbalistu Wilta Chamberlaina z čias jeho nováčikovskej sezóny v tíme NBA Philadelphia Warriors sa na aukcii predal za rekordnú sumu 1,79 milióna dolárov. Podľa AP ho kúpil filmár Rob Gough.

Chamberlain prišiel do NBA v sezóne 1959/60 a hneď mal priemer 38 bodov a 27 doskokov na zápas. Za to získal ocenenie nielen pre najlepšieho nováčika ligy, ale aj to najprestížnejšie pre najužitočnejšieho hráča. Podobný počin neskôr dokázal zopakovať iba jediný hráč a to Wes Unseld z tímu Washington Bullets v roku 1969.

Bývalý pivot napokon v NBA nazbieral 31.419 bodov a na čele tabuľky najlepších strelcov histórie bol 38 rokov, až kým ho neprekonal Kareem Abdul-Jabbar v roku 1984. Aktuálne mu patrí 7. miesto. V roku 1972 sa stal MVP finále s Los Angeles Lakers.