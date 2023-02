Legendárny Karl Malone (59) je bezpochybne jeden z najlepších basketbalistov, ktorý kedy chodili po tejto planéte. Kým na palubovke exceloval, tak v súkromnom živote často zlyhal.

Nikto nespochybňuje jeho basketbalové kvality, veď je tretím najlepším strelcom NBA po Lebronovi Jamesovi a Kareemovi Abdul-Jabbarovi. No ako človek nie je najlepším príkladom pre deti. Arogantná hviezda vždy myslela len na seba. Najlepším dôkazom je rok 1983, keď splodil dieťa s 13-ročným dievčaťom Gloriou Bell. Mal vtedy 20 rokov a pred sebou veľkú basketbalovú kariéru. Väzeniu sa vyhol len preto, že rodina maloletej s tým nesúhlasila. Pobytom za mrežami by sa o dieťa nepostaral a ako vychádzajúca hviezda mal už na stole tučné kontrakty. Peniaze z nich by išli aj na výchovu dieťaťa. Urobili veľkú chybu.

Malone sa síce stal veľkou hviezdou NBA, ale o svojho syna Billa Demetersa sa vôbec nestaral a nechcel ani počuť. Za svojho sa ho rozhodol prijať až po rokoch. Prvýkrát ho videl, keď mal 17 rokov. Karl o tom nikdy nechcel hovoriť. „Nechcem sa baviť o veciach z minulosti. To ma nezaujíma. Je to môj súkromný život a budem to riešiť ako čokoľvek iné. Je mi to jedno. Aj ja som len človek,“ odbíjal Karl Melone pravidelne zvedavých novinárov. Jeho syn Bill Demeters sa stal profesionálnym hráčom NFL. Počas piatich sezón hrával za Buffalo Bills, Philadelphia Eagles a Dallas Cowboys.

V roku 1990 sa Malone oženil s Kay Kinsey, s ktorou má štyri deti. Neustále ju však podvádzal a s jednou milenkou splodil dcéru. „Nesprával som sa dobre k deťom. Urobil som chyby, ale čas sa nedá vrátiť,“ povedal pred pár rokmi Melone. Teraz je bývalá hviezda Utahu Jetsvšak v kontakte so všetkými svojimi deťmi.