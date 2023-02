Až v záverečný hrací deň sa rozhodne, či sa podarí basketbalistom Slovenska postúpiť z druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. K naplneniu tohto cieľa potrebujú vyhrať v nedeľu v Dánsku, pričom Nóri musia zdolať Severné Macedónsko.

Slovenský výber má v D-skupine silný záver, po dvoch úvodných prehrách zaznamenal vo štvrtok v Leviciach už tretie víťazstvo za sebou. Nad doterajším suverénom skupiny, Severným Macedónskom triumfoval 82:73, čím mu pripravil vôbec prvú prehru v "déčku" a Balkánci tak nespečatili svoj postup v predstihu. "My môžeme kontrolovať to, čo je v našich silách. V Dánsku chceme vyhrať a dúfame, že Severné Macedónsko zaváha v Nórsku," vyhlásil pred záverečným zápasom pivot Vladimír Brodziansky. "Určite nejdeme do Dánska na výlet, ale hrať o víťazstvo a česť. Aj keď to nemáme vo svojich rukách, tak stále hráme za Slovensko a budeme zaň bojovať," povedal rozohrávač Šimon Krajčovič.

Dánsko už v novembri prišlo o možnosť zapojiť sa do boja o postup. Pred februárovým asociačným termínom bolo na poslednom mieste D-skupiny s bilanciou štyroch prehier a žiadneho víťazstva. V severskom derby si aspoň čiastočne napravilo chuť, Nórsko zdolalo 69:61. Zverenci trénera Aramisa Nagliča si na svojho posledného súpera v tejto fáze predkvalifikácie ME 2025 veria. V Nästvede chcú jednoznačne uspieť a večer netrpezlivo čakať, čo sa udeje v Oslu. Súpera z Jutského polostrova dokázali doma zdolať 74:70. "Očakávam fyzický basketbal, majú vysokých a ťažkých podkošových hráčov, k tomu dobrých strelcov. Nečaká nás nič ľahké, ale budeme sa snažiť čo najlepšie pripraviť," dodal Krajčovič. Je to dobrý tím, má svoju kvalitu najmä pod košom. Z tohto pohľadu by mohol mať v tomto stretnutí významnejšiu úlohu Viktor Juríček, celkovo to bude o pivotoch. Na lopte je Dánsko o čosi slabšie ako Severné Macedónsko. Oni budú chcieť vyhrať, my môžeme hrať uvoľnene a v dobrej nálade ich do tohto stretnutia,“ povedal kouč slovenskej reprezentácie.

Slováci nastúpia do zápasu s pravdepodobne rovnakou zostavou, ako tomu bolo v Leviciach. Stretnutie v Dánsku sa začne v nedeľu o 15.30 h a v priamom prenose ho odvysiela televízia JOJ Šport.