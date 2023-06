prípravný zápas pred ME 2023 basketbalistiek:

Česko - Slovensko 87:84 (50:32)

najviac bodov: Stoupalová 21, Voráčková 18, Holešinská 15 - Páleníková 17, Mištinová 14, Stašová 12

hlasy po zápase:

Peter Jankovič, asistent trénera SR: "Z našej strany veľmi slabý vstup do zápasu, nekoncentrovaný a dovolili sme domácim sa rozbehnúť. Treba ale vyzdvihnúť ich agresivitu a vysokú percentuálnu úspešnosť v útoku, ale hrali toľko, koľko sme im dovolili. Kým sme sa adaptovali, tak bol skoro polčas. Všetka česť babám, že sa vrátili do hry. Prispôsobili sme sa agresivite a rýchlosti, vedeli sme s nimi hrať. Každou minútou sme boli bližšie a bližšie k otočeniu zápasu. Škoda toho záveru, možno nám chýbalo trochu šťastia. Možno nás vytrestalo to, že sme nezačali dobre. Myslím, že sme sa poučili. Niektoré naše veci ešte potrebujeme zdokonaliť alebo možno nastúpiť v inej rotácii do zápasu."

Barbora Wrzesiňská, hráčka Slovenska: "Nemali sme veľmi dobrý začiatok zápasu, prvá štvrtina sa skončila 12:29. Odvtedy sme v podstate vyhrávali zápas a mali sme na to, aby sme aj zvíťazili. Škoda, že sa nám to nepodarilo, ale hlavne sa musíme poučiť z toho, že takto nemôžeme začínať stretnutia. Musíme začať od prvej minúty. Ukázalo nám to, že vieme aj s dobrým súperom hrať dobrý basketbal. Verím, že na majstrovstvách Európy to bude ešte lepšie a tiež vo štvrtkovom zápase."