Slovenské basketbalistky narazia v playoff ME na kvalitného súpera. Suja: Musíme byť ostražití

Slovenskú ženskú basketbalovú reprezentáciu čaká po dni voľna na ME v Slovinsku zápas o postup medzi najlepšiu osmičku na turnaji. V utorok 20. júna o 18.00 h vyzvú Nemecko, druhý tím z C-skupiny. Po úspechu nad Tureckom chce tím trénera Juraja Suja uspieť aj proti ďalšiemu kvalitnému súperovi.

Nemecko obsadilo v "céčku" druhé miesto, keď uspelo proti domácemu Slovinsku (66:62) a najtesnejším rozdielom zdolalo Veľkú Britániu (62:61). Nad jeho sily bolo jedine Francúzsko (50:58). Nemecké družstvo je z pohľadu vekového priemeru v podstate identické ako slovenské, opäť je tu však mierna výšková prevaha. "Stratégia je taká, aby sme ich čo najviac podržali na perimetri. Uvidíme, do akej miery to bude možné. V útočnej fáze hľadajú svoje pozície vo vnútri, akonáhle vidia nejakú výškovú výhodu, tak prerušia nejakú vec, ktorú majú dohodnutú a idú po tom. Treba byť na to pripravení a ostražití, aby sme im sťažili vyhľadávanie týchto pozícií," zamyslel sa Suja nad zápasovým plánom.

K nadchádzajúcemu duelu sa vyjadrila i slovenská pivotka Oroszová

Postupová eufória, ktorá priniesla pokračovanie v Ľubľane trvala krátko, hneď po úspešnom večernom stretnutí sa realizačný tím pustil do sledovania hry najbližšieho súpera Sloveniek. "Po zápase sme mali s fanúšikmi takú chvíľku, že sme si mohli zakričať, zaspievať a zatancovať, ale na oslavy nie je veľa času, pretože sa musíme pripraviť na ďalší zápas. Fanúšikovia nám veľmi pomohli, na tribúnach ich bolo veľmi cítiť. Celé stretnutie nás povzbudzovali, dali nám energiu, ktorú sme potrebovali," prezradila pre TASR pivotka Sabína Oroszová.

Slovensko sa stretne s Nemeckom na ME po 13 rokoch, naposledy sa podarilo uspieť po výsledku 73:67. Pre reprezentačný výber je to šanca ôsmykrát sa na záverečnom turnaji prebojovať medzi najlepšiu osmičku. "Opäť nás čaká fyzická hra, budeme sa musieť s nimi pod košom pobiť. Vieme, že si nás budú ťahať dole aj z krídelných pozícií. Na taktike pracujeme, ale určite sa s tým vyrovnáme a nájdeme riešenie," povedala Orozsová.

Pre zdolaného sa skončí účinkovanie na majstrovstvách Európy. Víťaz si naproti tomu zahrá vo štvrťfinále so Španielskom (22. júna) a má isté ďalšie stretnutia v hale Stožice, ktoré rozhodnú o prípadnej účasti na kvalifikačnom turnaji o účasť na olympijských hrách 2024 v Paríži.