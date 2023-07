Levice - Slovenskí basketbalisti zvíťazili nad Albánskom 86:63 vo svojom druhom zápase v tretej fáze predkvalifikácie ME 2025. V stredajšom zápase v Leviciach potvrdili pozíciu favorita a v tabuľke I-skupiny majú plný počet 4 bodov.

Zo skupiny sa ďalej prebojuje iba jej víťaz. Pre Slovákov to bolo celkovo už šieste víťazstvo za sebou v rámci celého predkvalifikačného cyklu.

tretia fáza predkvalifikácie ME 2025 – I-skupina:

SLOVENSKO - Albánsko 86:63 (46:37)

štvrtiny: 30:27, 16:10, 19:3, 21:23

Slováci mali úspešný vstup do zápasu a dostali sa do vedenia 8:1. Za viacero neúspešných ofenzívnych akcií a slabý dôraz v defenzíve však zaplatili stratou náskoku, keď hostia vyrovnali na 10:10. Albánci sa však v prvej štvrtine nedostali ani do tesného náskoku a slovenský tím si v nej znovu vytvoril výrazný náskok - 27:18. Jej záver však patril hosťom, ktorí znížili na rozdiel troch bodov - 30:27.

Albánci lepšie vstúpili do druhej štvrtiny, v ktorej najskôr vyrovnali a nakrátko si vytvorili aj tesné vedenie (30:31, 32:33). Slovenskí reprezentanti však následne zvýšili dôraz na oboch stranách palubovky a do polčasu si vytvorili 9-bodový náskok - 46:37.

V tretej štvrtine sa slovenský tím prezentoval výbornou defenzívou, ktorú zvýraznilo aj viacero nepresných striel hostí. Tí v nej dosiahli iba 3 body, Slováci 19 a domáci už črtajúce sa víťazstvo nepustili z rúk. Záverečnú štvrtinu síce hostia vyhrali 23:21, no na víťazstve domáceho tímu to nič nezmenilo.

Ďalší program SR v I-skupine predkvalifikácie ME 2025:

Streda, 2. augusta o 18.00 h: SR - Rumunsko

Sobota, 5. augusta o 20.30 h: Albánsko – SR