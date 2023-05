Komárno - O víťazovi Niké Slovenskej basketbalovej ligy v sezóne 2022/2023 rozhodne posledný možný siedmy duel. Patrioti Levice totiž zvíťazili v šiestom dueli na palubovke BC Komárno 81:76 a vyrovnali stav finálovej série na 3:3

O triumf úradujúceho majstra sa najviac pričinil David Abrhám, autor 17 bodov. O víťazovi súťaže sa rozhodne v pondelok 29. mája od 18.00 h v Leviciach.

finále play off Niké SBL – šiesty zápas /na 4 víťazstvá/: finále play off Niké SBL – šiesty zápas /na 4 víťazstvá/: BC Komárno – Patrioti Levice 76:81 (31:41) Komárno: Volárik 16, Gašič 13, Djordjevič 11, Stuckey 5, Markovič 2 (Gatling 24, Danielič 3, Gergely 0) Levice: McCallum 15, Kneževič 14, Lapornik 12, van Oostrum 10, Bojanovský 9 (Abrhám 17, Bachan 4, Kotásek a Kovac 0) TH: 18/14 – 22/13, Fauly: 23 - 20, Trojky: 8 - 10, Rozhodovali: Kúkelčík, Zubák, Ženiš, štvrtiny: 15:17, 16:24, 20:15, 25:25, 1300 divákov. /stav série - 3:3/

Komárno síce začalo šiesty finálový zápas 4-bodovou šnúrou, ale Levice odpovedali 6 bodmi za sebou. Hostia sa v prvej štvrtine mohli oprieť najmä o produkciu Lapornika s McCallumom, spolu sa postarali o nadpolovičnú bodovú porciu Patriotov a vďaka ním boli vo vedení. Prvá štvrtina bola primárne o defenzívach, tradičné silné zbrane tímov neboli v popredí, bolo cítiť dôležitosť stretnutia. Po prvej 10-minútovke bol z domáceho pohľadu stav 15:17. V druhej časti sa postupne povestné nožnice roztvárali, hlavne pre družstvo Levíc. Komárnu síce nevychádzala streľba za tri body, ale aj tak sa dokázalo priblížiť na vyrovnaný stav (27:27). Na hosťujúcej strane ale neustále úradovala dvojka Lapornik a McCallum, ku ktorej sa pridal Kneževič. Spoločne pomohli tímu k úseku 14:4 a polčasovému vedeniu 41:31.

Po prestávke neprišlo k žiadnym výraznejším zmenám diania. Domácich síce naštartoval 4-bodovou akciou Gatling, ale zahadzovanie šancí bolo pre Levičanov vodou na mlyn. Vedenie si dokázali kontrolovať, aj keď sa Komárno krok po kroku približovalo. Po oddychovom čase sa rozstrieľali hráči za 3 body, konkrétne za domácu stranu Volárik a za hostí Abrhám. Pred poslednou štvrtinou bolo všetko otvorené, na tabuli svietil stav 51:56. Komárňanský tlak úspešne schladil neomylnou streľbou z diaľky Abrhám, opäť poslal svoj tím do dvojciferného náskoku. „Diabli“ cielene išli do rizika, ale ich súper mal vždy bodovú odpoveď. K dráme predsa len prišlo, 157 sekúnd pred koncom Gašič upravilz domáceho pohľadu na 67:73. Patrioti zvládli napokon koncovku plnú emócií a odmenou bol rozhodujúci zápas o majstrovský titul.

hlasy po zápase:

Zlatko Jovanovič, tréner Komárna: "Boli sme príliš nervózni a pod stresom. Po mentálnej stránke si myslím, že sme nezvládli tlak, ktorý sme si dali na seba, keďže sme druhýkrát po sebe mali mečbal na to, aby sme získali majstrovský titul. Defenzíva nebola zlá, ale ofenzívne sme boli príliš nervózni. Prirýchlo sme chceli zakončovať, niekedy po 10 sekundách a myslím si, že to bolo kľúčové. Počas celého stretnutia sme nedokázali nájsť optimálny rytmus v útoku a dobré rozhodnutia pri strelách. Levice sú veľmi skúsené v takýchto zápasoch a potrestali nás. To rozhodlo o našej prehre."

Samuel Volárik, hráč Komárna: "Momentálne sa mi ťažko hodnotí zápas, mám hlavu plnú emócií. Určite sme to chceli zlomiť doma. No nič, ideme do zápasu č. 7. V tomto stretnutí nám Levice niekoľkokrát dali bodovú šnúru, my sme sa to všetko snažili zvrátiť, ale v obrane sme mali v určitých úsekoch problémy. Keď dostaneme doma 81 bodov, tak si myslím, že nemôžeme vyhrať.“

Michal Madzin, tréner Levíc: "Extrémny zápas, extrémna bojovnosť, veľké chcenie. Som rád, že sa nám to vrátilo v podobe víťazstva.“

David Abrhám, hráč: Levíc: "Konečne sme našli recept v Komárne, ako uspieť. Myslím si, že to prišlo v pravú chvíľu, už sme nemali čo stratiť. Nastúpili sme s veľkou energiou tak, ako v predchádzajúcom domácom zápase. Na toto musíme nadviazať aj v ďalšom stretnutí.“