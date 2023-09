Antalya - Basketbalisti Patriotov Levice sa opäť po roku pokúsia prebojovať do skupinovej fázy Ligy majstrov. Úradujúci šampión Niké SBL musí pre dosiahnutie tohto cieľa zvládnuť tri stretnutia v tureckej Antalyi. V úvodnom nastúpi proti majstrovi Cypru, tímu Petrolina AEK Larnaka.

Slovenský zástupca už vie do čoho ide, v sezóne 2022/2023 absolvoval premiéru v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Na kvalifikačnom turnaji Ligy majstrov v španielskej Malage sa dostal až do finále, kde bola nad jeho sily domáca Unicaja, neskorší účastník Final four tejto súťaže. "Minulý rok sme zažili v kvalifikácii krásne chvíle. Zhruba vieme, čo nás čaká. Aj na základe skúseností sú možno na nás väčšie očakávania. My sa musíme vyrovnať sami so sebou. Skúsenosť je pre nás dobrá, ale v danom zápase nemusí nič znamenať. V príprave sme sa v prvom rade snažili pozerať na seba, aby sme sa ako tím posúvali dopredu každým tréningom. Stále máme pred sebou dosť dlhú cestu, aby to bolo tak, ako si všetci želáme. Chceli sme sa pripraviť zodpovedne, snažili sme sa nájsť čo najviac informácií, ktoré sme vedeli nájsť. Ďakujem všetkým, ktorí nášmu tímu pomohli. Verím, že sme na to dostatočne pripravení," povedal pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.

Výhodou oproti predošlému roku je pre jeho zverencov fakt, že už majú za sebou súťažný zápas. V otváracom stretnutí nového ročníka Niké SBL dokázali zdolať Spišských Rytierov 89:74, čím sa správne naladili na turnaj v Turecku. "Jeden zápas spraví veľa, vieme si to na ostro vyskúšať. Verím, že budeme úspešní aj v Turecku. V zápase sa môže stať hocičo, v tomto je to špecifické. Žiaden klub tam nemá v podstate domácu podporu fanúšikov, v tomto je to zvláštne. Minulý rok sme netušili, do čoho ideme. Tímy až tak nepoznáme, takže musíme sa pripraviť,“ nechal sa počuť kapitán Patriotov Martin Bachan.

Aktuálny majster Slovenska je v rámci kvalifikácie o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov zaradený do tzv. majstrovskej vetvy. Larnaka na Cypre zdvíhala nad hlavu víťaznú trofej po dvoch rokoch a prednedávnom vyhrala aj Cyperský superpohár, keď zvíťazila nad Famagustou 60:58. V družstve sa jej podarilo udržať mnohé opory z predchádzajúceho úspešného ročníka. "Najskôr sme sa museli skoncentrovať na štvrtkový úvodný zápas Niké SBL, teraz sa už venujeme Larnake. Zvládnutie duelu so Spišiakmi nám môže mentálne pomôcť k tomu, že môžeme ísť so zdravým sebavedomím a dobrou náladou. Ideme urobiť maximum, aby sme stretnutie zvládli," myslí si Madzin.

V prípade postupu vyzvú jedného z dvojice Benfica Lisabon a TSU Tbilisi, ak by sa im nepodarilo postúpiť tak „spadnú“ do Európskeho pohára FIBA. Konečný menoslov súperov spoznajú na základe svojho výsledku v kvalifikácii a kvalifikačných turnajov EP FIBA. Do Antalye sa chystá Levičanov podporiť aj početná skupina priaznivcov. "Určite ma to prekvapilo, ale som rád. V Malage bolo zopár ľudí z vedenia a nadšencov. Teším sa, že budeme cítiť z hľadiska podporu," potešil sa Bachan.

Štvrťfinálový kvalifikačný zápas Ligy majstrov medzi Patrotmi Levice a Petrolinou AEK Larnaka (pondelok 24. septembra o 20.30 h) odvysiela v priamom prenose športová televízia JOJ Šport.