BRATISLAVA - Po ôsmich rokoch znova potešia slovenských divákov! Legendárny basketbalový tím Harlem Globetrotters sa v marci budúceho roka predstaví v Bratislave a v Košiciach. Kúzelníci s loptou, ktorí bavia fanúšikov už dlhé desaťročia, sa na návštevu našej krajiny tešia a sľubujú parádnu šou.

Harlem Globetrotters patrí medzi najslávnejšie športové značky na svete. Tím, ktorý rozdáva radosť fanúšikom už takmer sto rokov a preslávil sa skvelou šou, bol naposledy na Slovensku v roku 2016. Čakanie fanúšikov na loptových virtuózov sa skončí budúci rok, keď sa najskôr predstavia 2. marca v Bratislave o deň neskôr v Košiciach.

Portál Šport24.sk sa pri tejto príležitosti exkluzívne rozprával s dvoma členmi zoskupenia - Corey „Thunder“ Law a Jason „Buckets“ Barrera prezradili, že Slováci sa majú na čo tešiť. „To, čo nás robí unikátnymi je to, že každý z nás má skvelé triky, ktoré vie predviesť. Máme v tíme hráčov, ktorí dokážu vyskočiť najvyššie na svete, najlepších smečiarov a okrem toho mnohí z nás sú zapísaní v Guinnessovej knihe rekordov. Aj ja predvediem Slovákom niekoľko kúskov, ktoré predtým ešte nevideli,“ povedal Law a jeho kolega Barrera ho doplnil: „Určite sa môžete tešiť na veci, ktoré ste ešte nevideli, takže majte pripravené telefóny.“

Thunder Law je s Harlem Globetrotters od roku 2013, takže na Slovensko zavíta už po druhýkrát. „Áno, bolo to vtedy moje prvé európske turné, ale úprimne, veľa si už z toho nepamätám, pretože som v priebehu pár dní navštívil vyše dvadsať krajín. Už teraz sa však teším na návrat, veľmi rád vyskúšam niektoré z vašich jedál alebo si pustím nejakú slovenskú hudbu, ktorú mi odporučíte,“ prezradil basketbalista, ktorý má v Guinnessovej knihe rekordov až 11 zápisov! „Je to talent, o ktorom som ani netušil, že ho mám. Ešte počas zápasu na univerzite som trafil loptu z veľkej diaľky, čo sa nezvykne robiť, pretože v basketbale to nedáva veľký zmysel. Potom mi zavolali z PR tímu, aby som skúsil aj niečo ďalšie a postupne sa to takto nabaľovalo. Začal som do toho zapájať fanúšikov, ktorí mi hovorili, čo mám vyskúšať.“

Harlem Globetrotters je najmä o šou a zábave pre divákov, no nacvičiť si všetky triky a kombinácie nie je rozhodne jednoduché a stojí za tým veľa driny. Ako vyzerá bežný režim hráčov? „Keď vstanem, zvyknem zájsť do posilňovne. Potom mám trochu voľna a následne ideme do haly, kde trénujeme dve až tri hodiny. Keď to však zhrniem, tak na svojich zručnostiach pracujem denne štyri až päť hodín. Každý z nás sa môže zlepšovať každý deň v akejkoľvek činnosti. Loptu mám v podstate neustále v rukách, čo si už odniesla nejedna lampa v hotelových izbách,“ priblížil Law so smiechom.

„Vždy chceme urobiť všetko pre to, aby bola šou skvelá. Takže áno, je za tým veľa driny a tréningu - či už v posilňovni alebo priamo na palubovke,“ doplnil Barrera, ktorý sa stal členom slávneho tímu len pred dvoma rokmi. Čo to pre neho znamená? „Je to pre mňa požehnanie, keď môžem hrať basketbal a byť súčasťou takejto rodiny. Chceme inšpirovať mladých ľudí po celom svete, aby mohli zažiť niečo, čo by inak nebolo možné. Lístok na NBA vás vyjde poriadny balík, zatiaľ čo tu môžete vidieť za rozumnejšiu cenu takisto skvelých basketbalistov a výbornú šou,“ povedal pre Šport24.sk.