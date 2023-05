Na začiatku decembra 2022 Rusko prepustilo väznenú americkú basketbalistku Brittney Grinerovú výmenou za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta, ktorý si odpykáva väzenský trest v USA. Basketbalistka si dnes opäť užíva slobodu plnými dúškami.

Grinerová je dvojnásobná olympijská víťazka a v Rusku ju zadržali vo februári, keď pri colnej kontrole na moskovskom letisku našli v jej batožine konopný olej do elektronických cigariet. Basketbalistka v novembri 2022 nastúpila do ruskej trestaneckej kolónie, kde si mala odpykať deväťročný trest za pašovanie drog. Vo februéri sa zúčastnila na golfovom turnaji WM Phoenix Open, na ktorom štartoval aj reprezentant Slovenska Rory Sabbatini. Bola súčasťou davu približne 200-tisíc fanúšikov, ktorí sledovali dianie zo 16. jamky ihriska. Grinerová pracuje na memoároch o svojich vlaňajšom zatknutí a väznení v Rusku. „Opisuje drsné a neskutočné obdobie, počas ktorého žila v zahraničnom väzení i desivé aspekty každodenného života v ženskej trestaneckej kolónii. V jadre knihy vyzdvihuje svoj vnútorný zmätok, ktorý zažila počas desaťmesačného utrpenia i húževnatosť, ktorá ju sprevádzala do decembrového návratu do USA," uviedlo vo svojom oficiálnom vyhlásení vydavateľstvo Alfred A. Knopf. Naposledy sa americký basketbalistka prešla po červenom koberci na slávnom Met Gala v New Yorku. Po boku manželky rozdávala úsmevy na všetky strany a bolo vidieť, ako sa radikálne zmenila hlavne výzorovo.