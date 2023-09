Je to zjav na pohľadanie. Talianska Valentina Vignaliová nedávala basketbalu nikdy všetko, ale aj tak je známa po celom svete. Môžu za to jej provokatívne zábery aj príbeh, ktorý chytá za srdce.

Z jej záberov fanúšikom vstávali vlasy dupkom. Valentina sa aj na Instagrame rada ukázovala tak, ako ju Pán Boh stvoril. Záber, ako plne nahá leží na posteli a pripomína záber vysilenej pornoherečky po niekoľkohodinovej šichte, dobyl svet. „Milujem ťa celým mojim zadkom. Mala by som povedať srdcom, ale môj zadok je väčší,“ okomentovala vtedy chúlostivý záber basketbalistka. Viac priestoru dávala modelingu ako basketbalu. V roku 2012 však začala bojovať s rakovinou. "Odporúčali mi operáciu, pri ktorej by mi rozrezali krk a moja modelingová kariéra by skončila," zaspomínala si Valentina a pokračoval: "Chodila som na silné ožarovania. Bola som ako živý Černobyľ s hlasom chlapa. Vyzerala som ako transsexual." Našťastie tento boj vyhrala. Valentínu dnes obdivuje viac ako 3 milióny sledovateľov a nikto sa nemôže čudovať preco, jej pikantné zábery si pozrite vo FOTOGALÉRII!