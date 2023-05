Tenisová legenda Roger Federer a jeho manželka Mirka sa začiatkom týždňa zúčastnili na azda najväčšom bále na svete Met Gala v Metropolitnom múzeu v New Yorku, kde všetkých ohúrili. Z Ameriky sa im nechce odísť a zavítali na play-off basketbalovej NBA, kde boli opäť hlavnými hviezdami.

Federer spolu so svojou manželkou Mirkou v pondelok prišli na azda najprestížnejší bál na svete Met Gala 2023, ktorý sa konal v New Yorku. Na tomto vychytenom plese sa objavili po šiestich rokoch a boli stredobodom pozornosti. Švajčiar na červenom koberci príliš neprovokoval a čierne okuliare, ktoré dopĺňali čierny smoking si nechal aj počas fotenia.



Naopak, jeho manželka Mirka všetkých odrovnala. Mala totiž na sebe polopriehľadné ružové šaty s výraznou mašľou okolo pása. Zametala zem a strih šiat jej zakrýval takmer celý krk. Témou Met Gala 2023 bol Karl Lagerfeld. Jeden z najlepších tenistov všetkých čias si spoločne s Mirkou, ktorá má slovenské korene užili nezabudnuteľný večer v kruhu svetových celebrít.



Z New Yorku sa im príliš nechcelo. V stredu prekvapili svojou prítomnosťou na zápase play-off NBA medzi domácim New Yorkom Knick a hosťujúcim Miami Heats. Sedeli priamo pri palubovke. Rozdávali úsmevy, ale aj vážne tváre. Najväčšiu pozornosť však opäť upútala Mirka Federerová, ktorú ste takto vyštafírovanú azda ešte nikdy nevideli.Viac sa dozviete v galérii!