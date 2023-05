Šport24.sk Ostatné Basketbal Fanúšikovia módy POZOR! Bunda Michaela Jordana putuje do aukcie, z ceny sa vám zatočí hlava Foto: getty images

Bunda Michaela Jordana z OH 1992 v Barcelone pôjde do dražby. Legendárny basketbalista ju mal na sebe pri odovzdávaní zlatých medailí pre americký "Dream Team", ktorý vo finále zdolal bývalú Juhosláviu. Predpokladá sa, že by sa mohla vydražiť za 1 až 3 milióny amerických dolárov.