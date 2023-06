BRATISLAVA - Od utorka 6. júna do 11. júna sa v bratislavskom nákupnom centre Eurovea uskutočnia dve významné podujatia v basketbale 3x3. Na Slovensku si zmerajú sily reprezentácie mužov a žien do 23 rokov v Svetovej sérii (Nations League) a národné tímy v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy. Viac pre Šport24.sk prezradil Marek Adamčík zo Slovenskej basketbalovej asociácie.

Na čo sa priaznivci trojkového basketbalu môžu tešiť v nasledujúcich dňoch na Slovensku?

- Prinášame do Bratislavy dve významné medzinárodné FIBA podujatia. Od 6. do 8. júna to bude Nations League. Je to Svetová séria mužov aj žien do 23 rokov, hrá sa to po celom svete po jednotlivých konferenciách. Cieľom je postúpiť na celosvetové finále. Po dni voľna sa pokračuje kvalifikáciou v 3x3 basketbale o postup na majstrovstvá Európy, ktoré budú v septembri. Diváci sa teda môžu tešiť na najlepšie tímy z celej Európy.

Sú toto pre Slovensko v tomto smere najvýznamnejšie podujatia, aké sa u nás konali?

- Svetovú sériu do 23 rokov organizujeme už tretí rok po sebe, ale kvalifikácia v 3x3 basketbale na majstrovstvá Európy je najvýznamnejšie podujatie, aké tu v rámci medzinárodného basketbalu bolo.

Hovorili ste, že prídu reprezentácie z celej Európy. Kto patrí medzi najväčšie lákadlá?

- Najväčším lákadlom budú Francúzi, ktorí patria k svetovej špičke. Samozrejme, veríme, že lákadlom budú aj naši reprezentanti, no budeme tu mať aj Poliakov, Grékov, Turkov, čiže sa je na čo tešiť. V rámci Nations League príde španielska reprezentácia mužov a žien, ktorá takisto patrí medzi absolútnu svetovú špičku. Za tých päť hracích dní bude v Bratislave v podstate gro toho najlepšieho, čo v Európe je.

Aké šance dávate našim basketbalistom?

Snažíme sa poskladať v rámci možností čo najlepšie tímy na obe podujatia. Ako každá krajina, aj my chceme zabojovať o celosvetové finále v rámci Nations League a v kvalifikácii o postup na európsky šampionát.

Bavíme sa o basketbale 3x3. V čom sú hlavné rozdiely oproti, v úvodzovkách, klasického basketbalu?

- Rozdiel je v tom, že sa hrá na polovici ihriska a na jeden kôš. Družstvo tvoria štyria hráči. Podstatné je, že tento šport je veľmi dynamický a rýchly, pretože na útok máte len 12 sekúnd. Je to o niečo tvrdšie a ako som povedal, je to atraktívne aj z toho pohľadu, že je to rýchle a v krátkom časovom slede môžu diváci vidieť viacero stretnutí po sebe. Hrá sa totiž buď 10 minút ale do chvíle, kým niektorý z tímov dosiahne 21 bodov. Za hodinu si tak môžete pozrieť dva alebo tri zápasy.

Táto forma basketbalu je už olympijským športom, čiže získava čoraz väčšiu popularitu aj u nás?

Trojkový basketbal prirodzene vzišiel z pouličného basketbalu, ktorý všetci poznajú. Po sprofesionalizovaní sa za relatívne krátky čas stal olympijským športom a aj u nás je 3x3 basketbal populárny. Tlačí sa stále viac do popredia, o čo sa snažíme aj my v rámci asociácie práve takýmito podujatiami.