Najlepšia slovenská basketbalistka za rok 2022 Terézia Páleníková (28) si angažmán v izraelskom klube Maccabi Haifa predstavovala úplne inak. Po tom, čo hnutie Hamas zaútočilo cez víkend na Izrael, vyjadrila túžbu blízkovýchodnú krajinu čo najskôr opustiť.

Bratislavská rodáčka pôsobila v predchádzajúcom ročníku v Španielsku, no ponuka z kvalitnejšej súťaže sa nedala odmietnuť. „Teším sa, že si zahrám za Maccabi Haifa a budem súčasťou izraelskej ligy. Už sa neviem dočkať svojich spoluhráčok, trénerov a fanúšikov,“ citoval ešte začiatkom júna tohto roku Páleníkovej slová popredný európsky klub.

O štyri mesiace je však všetko inak. Jej sen o vydarenom angažmáne v treťom najväčšom meste krajiny zmaril krvavý útok hnutia Hamas na Izrael. A hoci Haifa leží 500 kilometrov severne od epicentra útokov, slovenská reprezentantka má strach. „Ono je to síce ďaleko, ale zároveň blízko. V Haife sa pokračuje v ,normálnom´ živote, aj keď každú chvíľu nad sebou počujete a vidíte helikoptéru či lietadlo a na uliciach sa nachádzajú ľudia z armády. Haifa je zatiaľ pod kontrolou, jedinou potenciálnou hrozbou je, ak by na Izrael zaútočili aj zo severu,“ povedala exkluzívne pre šport24.sk Terézia Páleníková.

Slováci, ktorí sa v týchto dňoch nachádzajú v Izraeli, vyjadrili svoju túžbu vrátiť sa čo najskôr domov. A to isté má v hlave aj naša basketbalistka. Jej rovnako ako ostatným by mal k tomu pomôcť aj 89-miestny vládny špeciál, ktorý v stredu priletí po slovenských občanov do Izraela. „Komunikovala som so slovenskou ambasádou a snažila som sa dostať do stredajšieho lietadla, no neúspešne. Prioritou sú momentálne iné osoby, čo rešpektujem. Výnimky neexistujú,“ pokračovala smutným hlasom naša basketbalistka.

Napriek tomu Terézia neklesá na duchu a ďalej hľadá spôsob, ako sa dostať domov. „Momentálne som na letisku a snažím sa dostať domov. Jeden let mi uz zrušili, teraz čakám na ďalší let. Mala by som letieť o polnoci na Cyprus. Vela ľudí sa mi snaží pomôcť a dostať ma odtiaľto, no nie je to vôbec jednoduché. Komerčné lety väčšinou rušia a zohnať letenku je momentálne veľmi náročné, ba až nemožné,“ dodala ešte pred utorňajšou polnocou sympatická krídelníčka.

Vláda na nás s..e!

Podobné problémy rieši v týchto dňoch aj kapitánka českej reprezentácie Renáta Březinová. Tá pôsobí v klube Elitzur Ramla, a taktiež nemá Izrael ako opustiť. „Nemáte niekto súkromné lietadlo, čo by ma dostalo z Tel Avivu, prosím? Keď naša vláda na nás s..e! Pretože všetky lety rušia, alebo sú plné. Chcem ísť domov,“ posťažovala sa 33-ročná basketbalistka na sociálnej sieti.