Berlín - Prezident Nemeckej basketbalovej federácie Ingo Weiss po historickom triumfe mužskej reprezentácie na MS skritizoval financovanie športu vo svojej krajine. Podľa neho nemecký basketbal napriek viacerým úspechom o peniaze skôr prichádza.

Dotácie na šport v Nemecku prerozdeľuje ministerstvo vnútra, ktoré využíva Potencionálny analytický systém (PotAS). Ten vyhodnocuje potenciál úspechu a zisku medailí na vrcholných podujatiach u všetkých športov. Basketbal sa v rebríčku 26 analyzovaných športov umiestnil na poslednom mieste. Na prvej priečke je atletika, hoci športovci v tomto odvetví minulý mesiac prvýkrát v histórii nepriniesli z MS žiadnu medailu.

"Ten systém je absurdita. Sme majstri sveta a už pred rokom sme na domácich ME získali bronz. Máme úspechy aj so ženskou reprezentáciou a juniormi. Darí sa nám, no PotAS rozhodol, že nemáme žiaden potenciál. Z tohto dôvodu nám prišlo na účet menej o 250.000 eur za rok. Ublížilo nám to," posťažoval sa Weiss podľa DPA.