Patrioti Levice obhájili titul v Niké Slovenskej basketbalovej lige. V rozhodujúcom siedmom dueli finále play off zvíťazili doma nad BC Komárno 78:61 a celú sériu vyhrali 4:3 na zápasy.

Patrioti sa stali po deviatich rokoch prvým tímom, ktorému sa podarilo obhájiť trofej, celkovo získali svoj štvrtý majstrovský titul (2011, 2018, 2022, 2023). Levice si triumfom v Niké SBL vybojovali právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom ročníku. Pre "žlto-zelených" je to tretie zlato za uplynulých päť sezón. Najužitočnejším hráčom play off sa stal rozohrávač Levíc Draško Kneževič.

Tréner Levíc Michal Madzin po zápase chválil svojich zverencov. "Vošli sme do zápasu s obrovskou energiou, ale zároveň s vecami, u ktorých si myslím, že boli až za zdravou motiváciou. Našťastie, bolo to pre nás úspešné v tom, že sme mali výbornú úspešnosť streľby v danom čase. Zároveň bolo nebezpečné, že sme v tom nemohli pokračovať a začalo sa to vymykať trochu spod kontroly. Som šťastný, že sme to zvládli. Už to nebolo možno o nejakých basketbalových veciach, ale o emóciách a možno športovom šťastí. Samotný zápas číslo sedem je niečo neskutočné, zároveň niečo veľmi dlhé. Bola to asi najťažšia sezóna, aká mohla byť," povedal Madzin.

Emóciami nešetril ani krídelník Ben Kovac. "Je to úžasné. Tento moment je proste neuveriteľný. Je to proste bomba. Bolo tu takmer 3000 ľudí, neskutočná atmosféra a podpora. Musím sa ešte raz poďakovať našim fanúšikom, celému družstvu a realizačnému tímu. Celý rok sme spoločne bojovali, mali svoje starosti, zranenia, choroby. Do konca sme bojovali a verili si, prehrávali vo finálovej sérii 1:3 na zápasy, ale vedeli sme, že to vieme otočiť. Táto noc bude veľmi dlhá," zhodnotil Kovac.

Draško Kneževič sa stal najužitočnejším hráčom vyraďovacej časti. "Pre mňa je skutočným MVP Tre'Darius McCallum. Cena pre mňa znamená veľa. Toto je pre mňa skutočný a prvý titul. V Bosne a Hercegovine som pri tomto úspechu nehral, teraz si to o to viac užívam," vyhlásil levický rozohrávač.

Leviciam pogratuloval aj tréner Komárna Zlatko Jovanovič

"Majstrovský titul vyhralo oveľa skúsenejšie družstvo. Verte mi, ako šialení sme sa pripravovali na každý zápas od začiatku do konca, ale Levice sú oveľa skúsenejší ako my. Nemali sme energiu, nehrali sme tak agresívne, ako počas celej sezóny. To bol kľúč v tejto finálovej sérii. Gratulujem Leviciam. Viem, že je to ťažké, keď vediete v sérii 3:1, 3:2 na zápasy. Napokon to bude v poriadku."