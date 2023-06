V 18 odišla na Floridu, dnes hrá v Španielsku. Debutantka na ME: Užívajú si život viac ako my

Slovenské basketbalistky zvládli zápas o všetko proti Turecku a na majstrovstvách Európy si zahrajú v osemfinále. Súčasťou nášho tímu je aj Tereza Sedláková (26), ktorá zažíva debut na európskom šampionáte.

Sympatická Tereza berie účasť v tíme na ME ako splnený sen. Pre širokú basketbalovú verejnosť na Slovensku možno nie je úplne známe meno, keďže nehrala v našej najvyššej súťaži. V 18 rokoch študovala a hrala na Floride v USA, v kariére následne pokračovala vo Veľkej Británii a momentálne už tretí rok pôsobí v Španielsku.

„Bolo by fajn, keby ľudia vedeli, že máme hráčky v zahraničí, ktoré sa snažia a môžu v budúcnosti v reprezentácii prebrať povestnú štafetu,“ cituje Sedlákovej slová slovakbasket.sk. Na život v Španielsku si musela zvykať. Lepšie povedané, na to, ako Španieli fungujú. „Maňana je ich život, najskôr ma to nervovalo, lebo potrebujete opraviť práčku a meškajú, ale zvykla som si na to. Je to fajn. Napríklad tu, keď sa stretávame o 12, tak všetky baby sú nastúpené o 11:55, tam prídu 12:05, 12:10, ani v práci sa tak nestresujú. Pracujú preto, aby mali peniaze, ktoré si môžu užívať. Večer idú na pivko, do reštaurácie, prejsť sa, my pracujeme, aby sme mali peniaze. Vedia si viac užiť život ako my,“ hovorila basketbalistka pre basket.zoznam.sk.

Sedláková pochádza z basketbalovej rodiny. Jej brat Justín bol kedysi taktiež reprezentant, najslávnejší z rodiny je jednoznačne otec Justín. Ten zažil veľké úspechy s československou reprezentáciou, zahral si na olympiáde, má bronz z ME, je členom siene slávy slovenského basketbalu a okrem klubov trénoval aj slovenskú reprezentáciu. Tereza teda vyrastala s basketbalom, ale ako sama tvrdí, nebol jej podsúvaný.

„Určite je otec hrdý, že niekto v tom pokračuje. Zdedila som o ňom, že som malá a bojovná. Otec je oveľa menej kritický ku mne ako ku bratovi, ten si to zlízol viac. Vie, že keď je príliš prísny a kričí, tak to na mňa nefunguje. Nie je tak tvrdý, ako býval na Justína, ale keď mi nevyjde zápas, vie byť aj na mňa nahnevaný – typické je, keď povie, že spod koša nevieš trafiť, to som ja dával aj zranený,“ priznala naša basketbalistka.

Ochranná ruka brata Basketbal vie byť tvrdý šport, čo si uvedomuje aj samotná Tereza. Na nekompromisné súboje ju pripravoval brat. „Pod košom to bolí, ale basketbal je fyzický šport a musíte ísť do kontaktu. Sama som mala dvakrát zlomený nos, ale dáš aj dostaneš. Musí to byť ako v boxe, brat ma naučil, musíš dať prvú ranu a uvidíš, ako reagujú,“ vysvetlila Sedláková pre basket.zoznam.sk.