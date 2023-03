Bratislava - Slovenského šprintéra Jána Volka nemrzí výsledok z halových majstrovstiev Európy, rezervu vidí skôr vo svojom výkone. Na podujatí v Istanbule obsadil v behu na 60 metrov piate miesto a dosiahol tak štvrtú finálovú účasť za sebou. Jeho krajanke Gabriele Gajanovej nestačil na finále 800 m ani nový národný rekord, ktorý prekonala po takmer 36 rokoch. Obsadila deviate miesto.

"Nemrzí ma, že to nestačilo na medailu. Mrzí ma to, že som horšie odštartoval. Neviem, či by som bol vyššie, ale čas by bol určite kvalitnejší. Pred šampionátom by sme boli spokojní s takýmto umiestnením aj časom," uviedol Volko na pondelňajšej tlačovej konferencii. Do Istanbulu išiel so sezónnym maximom 6,66 sekundy z februárového mítingu vo francúzskom Lievine. Ten prekonal už v rozbehu, keď postúpil z prvého miesta výkonom 6,62 s. V semifinále sa zlepšil o štyri stotiny (3) a vo finále ešte o jednu. "Už mám všetky miesta z najlepšej päťky, Dúfam, že nižšie nepôjdeme," podotkol so smiechom slovenský šprintér. "Určite to však má hodnotu glasgowského zlata, bolo za tým veľké množstvo práce a veľká konkurencia," dodal majster Európy na 60 metrov z roku 2019.

Gajanová prekonala semifinálovým časom 2:01,70 minúty národný halový rekord Gabriely Sedlákovej z marca 1987. Jej strieborný výkon z finále halových MS v Indianaolise pokorila o 15 stotín. Bezprostredne po pretekoch však 23-ročnú bežkyňu trápil skôr nepostup do finále - jej čas v prvom semifinále bol lepší než výkon víťazky druhého semifinále Anity Horvatovej. "Teraz si už uvedomujem, že rekord má pre mňa väčšiu hodnotu. Aj keď by bolo krásne byť finalistka, tento rekord je doposiaľ môj najhodnotenejší výsledok," zhodnotila s odstupom Gajanová svoje pôsobenie v Istanbule, ktorý znamenal koniec tohtoročnej halovej sezóny.

"Išli sme tam s opatrnými, neistými ambíciami. Tieto výsledky by sme predtým brali všetkými desiatimi, európska atletika išla dopredu a výsledky našich športovcov sú naozaj famózne," zhodnotil na záver generálny sekretár Slovenského atletického zväzu (SAZ) Vladimír Gubrický. Slováci išli na MEH s trojčlennou výpravou, teda najmenšou od roku 1998. Okrem Volka a Gajanovej sa predstavila aj Viktória Forsterová, ktorá štartovala v behu na 60 m i 60 m prekážky. Ani v jednej disciplíne však nepostúpila z rozbehov.