Niké Slovenskú basketbalovú ligu (Niké SBL) čaká pod týmto aktuálnym marketingovým názvom jubilejný 10. ročník. Najvyššia súťaž na Slovensku prináša pred sezónou 2023/2024 mnohé novinky, tou hlavnou je po rokoch navýšenie počtu účastníkov na deväť.

Vedenie súťaže po najvyrovnanejšom ročníku, ktorý vyvrcholil posledným možným finálovým zápasom, začalo pripravovať ďalšiu edíciu Niké SBL. Po troch rokoch sa podarilo navýšiť počet tímov na 9, keď sa na basketbalovú mapu vrátila Nitra. Pod hlavičkou Slávia SPU sa pokúsi zopakovať nedávne úspechy Komárna.

"Medzi SBA a SBL je podpísaná nová zmluva o spolupráci. Radi by sme viac spolupracovali v marketingových otázkach a rozvoji. Boli by sme radi, keby sa SBA ako strešná organizácia slovenského basketbalu bližšie zapájala do marketingových aktivít nielen Niké SBL, ale aj ostatných zložiek – ženskej a mládežníckej, aby to nebolo čisto len na ich pleciach. Tak sme si to predsavzali, tak to skúsime nastavovať a verím, že sa to nejakým spôsobom podarí pozdvihnúť na vyššiu úroveň, pomocou všetkých zúčastnených," uviedol prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Michal Ondruš.

Aj v sezóne 2023/2024 zažijú slovenské tímy medzinárodnú konfrontáciu, úradujúci šampión Patrioti Levice sa prihlásil do kvalifikácie Ligy majstrov. V prípade neúspechu si podobne ako pred rokom zahrá v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Spolu s nimi pokračujú Spišskí Rytieri v Alpsko-jadranskom pohári, v predchádzajúcom ročníku sa prebojovali medzi najlepšie 4 tímy tejto súťaže.

Ďalšou viditeľnou zmenou je logo súťaže, uskutočnilo sa po konzultácii s titulárnym partnerom súťaže. Okrem toho sa mení aj hracia lopta. "Sezóna 2022/2023 musela potešiť každého fanúšika svojou vyrovnanosťou a následnými bojmi v play off, v ktorých rozhodol o majstrovi Slovenska posledný možný zápas. Nielen tieto faktory nás motivovali do príprav na ďalší ročník Niké SBL. Nesmierne nás teší nové logo a hracie lopty, súťaž posúvajú opäť na vyššiu úroveň. Najviac nás teší návrat Nitry do súťaže, na Slovensku ide o tradičný klub, ktorý prednedávnom bojoval o medaily a reprezentoval nás v Európe. Už výsledkami v príprave naznačujú, že rozhodne budú spestrením ligy. Tiež sa už nevieme dočkať otvorenia Národného basketbalového centra na Pasienkoch, vďaka ktorému bude mať slovenský basketbal novú, modernú strechu. Nový ročník Niké SBL prináša mnoho zmien, po rokovaniach Slovenskej basketbalovej asociácie a Českej basketbalovej federácie sa podarilo obnoviť Česko-slovenský pohár, čo je rozhodne ďalšie pozitívum. Je sa na čo tešiť, navyše na televíznych obrazovkách uvidíme vďaka partnerstvu s RTVS oveľa viac stretnutí Niké SBL. Novinkou bude, že priamo v hale bude redaktor a pripravené bude polčasové štúdio. Popritom pracujeme na ďalšom rozvoji súťaže, ktorá má podľa nás, klubov a odozvy fanúšikov vysoký potenciál," povedal riaditeľ súťaže Peter Mičuda.

Nový ročník Niké SBL odštartuje už vo štvrtok 21. septembra o 18.00 h atraktívnym súbojom Patriotov Levice so Spišskými Rytiermi, v priamom prenose na športovej televízii RTVS: Šport. Z prvého kola prinesie verejnoprávna televízia ešte duel BC Komárno – Slávia SPU Nitra (v sobotu 23. septembra o 18.00 h). BC Prievidza pokrstí zrekonštruovanú palubovku duelom s BKM Lučenec (piatok 22. septembra o 19.00 h) a na úvod sezóny 2023/2024 si zahrajú proti sebe Inter Bratislava a Iskra Svit (sobota 23. septembra o 18.00 h).

Systém základnej časti zostáva nezmenený, opäť sa bude hrať 4-kolovo (2x doma a 2x vonku) a následne bude na programe play off. "Vyraďovačka" prešla najpodstatnejšími zmenami. Po navýšení počtu účastníkov na 9 sa vracia tradičný "pavúk" – štvrťfinále, semifinále a finále. Vo všetkých prípadoch sa bude hrať na tri víťazné zápasy. V platnosti zatiaľ zostáva aj fakt, že bronz získava lepšie umiestnené družstvo po základnej časti.

Hlavným hracím dňom zostáva sobota, počas sezóny 2023/2024 čaká ligu reprezentačná prestávka (19. – 27. februára 2024) a po viac ako štyroch rokoch príde tiež návrat All Star Game. Najlepší hráči súťaže sa stretnú 27. januára 2024 v bratislavskom Národnom basketbalovom centre. Okrem toho sa po 21 rokoch podarilo obnoviť Česko-slovenský pohár, ktorý nahradí v tomto ročníku Slovenský pohár. Na Final Eight turnaj (16. – 18. februára 2024, Praha) sa kvalifikujú štyri najlepšie tímy po základnej časti (18. kole). Víťazom Slovenského pohára bude najlepšie umiestnený účastník Niké SBL na tomto podujatí.

Každý zápas Niké SBL odvysiela v priamom prenose internetová televízia Niké TV, vybrané stretnutia sa objavia aj na RTVS: Šport. Základná časť má na programe posledné kolo 6. apríla 2024, play off štartuje 13. apríla 2024. Víťaza Niké SBL spoznáme najneskôr 25. mája 2024.

Program 1. kola Niké SBL 2023/2024:

štvrtok 21. septembra o 18.00 h: Patrioti Levice – Spišskí Rytieri (priamy prenos RTVS: Šport)

piatok 22. septembra o 19.00 h: BC Prievidza – BKM Lučenec

sobota 23. septembra o 18.00 h: BC Komárno – Slávia SPU Nitra (RTVS: Šport)

sobota 23. septembra o 18.00 h: Inter Bratislava – Iskra Svit

voľno – MBK Baník Handlová

Dôležité termíny sezóny 2023/2024 Niké SBL:

koniec základnej časti – 6. apríla 2024

Česko-slovenský pohár – 16. – 18. februára 2024 (Praha/ČR)

All Star Game – 27. januára 2024 (Národné basketbalové centrum, Bratislava)

začiatok play off – 13. apríla 2024

štvrťfinále: 13., 17., 20., 23. a 25. apríla 2024

semifinále: 27. apríla, 1., 4., 7. a 9. mája 2024

finále: 11., 15., 18., 22. a 25. mája 2024