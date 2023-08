Šport24.sk Ostatné Atletika VIDEO Najšialenejší skok v histórii: Jamajčan v Budapešti letel ako Superman ×

Jamajský skokan do diaľky Carey Mcleod predviedol na MS v atletike v Budapešti netradičnú techniku. Vyzeral skôr, ako by skákal do bazéna, niektorí komentujúci to nazvali ako supermanov skok. Mcleod pravdepodobne nebude praktikovať tento štýl, keďže aj on sám vystrúhal niekoľko bolestivých grimás.