Gesto, za ktoré si zaslúži potlesk v stoji. Chorvátsky atlét Dino Bošnjak sa postaral o emotívny moment počas pretekov na 5000 metrov na Európskych hrách v Poľsku. Keď videl, že Slovinec Vid Botolin sa ledva drží na nohách, pribehol k nemu, chytil ho a pomohol mu dostať sa do cieľa. Európska atletická federácia však nemala zľutovanie a Botolina diskvalifikovala za pomoc na trati. Ak by Botolin prišiel do cieľa sám, Slovinsko by preskočilo Litvu a oslavovalo by postup do najvyššej kategórie. V konečnej klasifikácii im na 3. miesto chýbalo len pol bodu.