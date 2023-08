Úspech Slováka na juniorských ME, výškar Ruffini získal bronz: Neverím, čo sa to dnes stalo

Slovenský výškar Robert Ruffíni ml. získal na 27. juniorských ME v Jeruzaleme bronzovú medailu. Vo finále si cenný kov vybojoval vďaka osobnému rekordu 215 cm. Devätnásťročný Bratislavčan napodobnil svojho otca a súčasne trénera, ktorý bol na MEJ 1985 v Cottbuse v rovnakej disciplíne strieborný.

Cenný kov si Robert Ruffíni ml. vybojoval napriek tomu, že mal spomedzi 14 finalistov najslabší osobný rekord. "Som neskutočne šťastný, ani neverím, čo sa to dnes stalo. Pýtal som sa aj ostatných, či je to vôbec pravda. Neviem, čo mám povedať. Vedel som, že môžem skákať vysoko. Ráno, keď som o piatej vstal, cítil som sa veľmi dobre. Vyšla mi i rozcvička, ale trochu som po kvalifikácii cítil únavu v nohách. Aj rozcvička na štadióne bola celkom fajn. Trochu mi trvalo dostať sa do tempa, ale od prvého pokusu na 205 cm som lietal vysoko. Preto ešte raz škoda, že nepadlo aj 218," povedal člen Slávie UK Bratislava pre portál atletika.sk.

Ruffíniho bronz je jubilejná 10. medaila pre Slovensko na MEJ v ére samostatnosti (1–6–3). Bronz talentovaného výškara je o to cennejší, že od konca mája pre natrhnutý väz v členku až do MEJ v Jeruzaleme nesúťažil. Zlato si vybojoval Švéd Melwin Lycke Holm, syn legendárneho výškara Stefana Holma s 218 cm pred Talianom Edoardom Stromatim (218).

"Cieľ, ktorý sme si stanovili ešte vlani, sme splnili, všetko vyšlo. Nebyť úrazu s natrhnutým väzom v členku, bola by Robova výkonnosť ešte lepšia. On je maximálny profesionál. Super, veľmi sa teším,“ uviedol otec a tréner v jednej osobe Robert Ruffíni starší.

Z tria slovenských chodcov na 10.000 m skončil najlepšie Tomáš Mencel na 17. mieste. Výrazne zlepšil svoje osobné maximum na ovále na 45:50,44 min i svoje umiestenie v porovnaní s predošlými MEJ v Tallinne 2021, kde bol 26. Hneď za ním došiel do cieľa Filip Krestianko (46:13,33), ktorý však pre porušenie chodeckého štýlu musel stráviť 60 sekúnd v tzv. pit lane. Jakub Bátovský, vlani šiesty na ME do 18 rokov tiež v Jeruzaleme, tentoraz cieľ nevidel, diskvalifikovali ho pre porušenie pravidiel o chodeckom štýle. Súťažilo 24 chodcov.