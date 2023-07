Kenská atlétka Faith Kipyegonová v priebehu dvoch mesiacov vylepšila tri atletické svetové rekordy. V piatok na mítingu Diamantovej ligy v Monaku vytvorila nové historické maximum na míli 4:07,64 min.

Tradičná britská dištancia sa síce nebeháva na vrcholných podujatiach, ale na mítingoch áno a svetový rekord v nej má svoju hodnotu. Od roku 2019 ho držala Holanďanka Sifan Hassanová, ktorá zabehla 4:12,33 práve v Monaku. Kipyegonová ho však dokázala prekonať výrazne, o viac ako štyri sekundy. "Prišla som sem práve pre to. Chcela som pokoriť svetový rekord a vďakabohu, vyšlo to. Preteky som si užila, bolo to úžasné," tešila sa podľa AP 29-ročná Keňanka.

Kipyegonová už 2. júna vo Florencii vylepšila svetový rekord na 1500 metrov na 3:49,11 min a o týždeň na to aj v Paríži v päťtisícke na 14:05,20. Jej skvelú fazónu neznižuje ani fakt, že jej pri behoch na štadióne pomáha nová svetelná technológia. "Keď som vstúpila do tejto sezóny, mala som cieľ prekonať rekord iba na 1500 m. Mala som to neustále v hlave a mysli. Dokázala som to aj na 5000 m a míli, za čo som neskutočne vďačná," prezradila Keňanka, ktorá bude na augustových MS v Budapešti obhajovať zlato na 1500 m z Eugene. Už však avizovala, že by chcela zvládnuť aj náročnú kombináciu s päťtisíckou.