MONAKO - Svetová atletika (WA) zakázala transrodovým ženám súťažiť na medzinárodných podujatiach. Nové pravidlá nadobudnú platnosť 31. marca.

WA sa odvoláva na nedávny vedecký výskum, podľa ktorého majú mať transrodové ženy po prechode výhodu. "Zastávame názor, že musíme spravodlivosť pre atlétky musí byť nad všetkým ostatným," citovala prezidenta WA Sebastiana Coea agentúra DPA. Organizácia sa tak pridala k Svetovým vodným športom (World Aquatics), ktoré prišli s rovnakým zákazom už vlani.

Kritici zákazov argumentujú tým, že výskum zatiaľ nie je jasný. "Genetická výbava človeka a anatómia reprodukčných orgánov nie sú užitočnými ukazovateľmi športového výkonu. Neexistuje žiadny podstatný dôvod, prečo by mali fyziologické vlastnosti transrodových žien súvisieť so športovým výkonom inak, ako je to u netransrodových žien," uviedol výkonný riaditeľ Centra pre transrodovú medicínu a chirurgiu Joshua Safer.