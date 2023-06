Slovenský boxer Michal Takács ukončil svoje pôsobenie na Európskych hrách už po prvom súboji. V rovnakej fáze vypadol aj ďalší Slovák Viliam Tankó v kategórii do 63,5 kg.

Takács v zápase 2. kola kategórie do 71 kg nestačil v Nowom Targu na Sarchana Alijeva z Azerbajdžanu. Po súboji určilo Alijeva za víťaza všetkých päť rozhodcov. Obaja pästiari mali v 1. kole voľno. "Zo zápasu mám dobrý dojem. Boxoval som proti medailistovi z majstrovstiev sveta, nebol to obyčajný súper. Kondične som bol dobre pripravený, cítil som sa v poriadku. Zaspal som však dve kolá, počas ktorých som neboxoval ako som mal. Alijev bol rýchly a presne udieral. V treťom kole už boxoval len to, čo potreboval. Ja som mal viac udierať a byť v kryte," uviedol Takács pre portál olympic.sk.

Tankó po úvodnom triumfe nad Estóncom Semjonom Kamaninom (4:1) nestačil na Lašu Guruliho z Gruzínska. Toho určilo za víťaza taktiež všetkých päť rozhodcov. V prvom súboji na Európskych hrách pohorela i slovenská reprezentantka v thajskom boxe Monika Chochlíková. Vo štvrťfinále kategórie do 51 kg bola nad jej sily Turkyňa Gülistan Turanová, ktorá zvíťazila 30:27.

Zlatá medailistka zo Svetových hier 2022 Chochlíková nemala šťastie na žreb, hneď v úvodnom vystúpení narazila na úradujúcu majsterku sveta. "Od začiatku som sa nedostala do tempa a ťahala som za kratší koniec. Súperka ma dosť faulovala. Bola som aj prekvapená, že nedostala napomínania. Boxovanie po chrbte je v našom športe zakázané, zlomila ma tam tri či štyrikrát. Ja mám problémy s chrbtom a nebolo to nič príjemné. Som smutná a sklamaná. Od operácie som tvrdo trénovala a pripravovala sa na Európske hry. Bol to môj prvý turnaj, na ktorom som sa mohla v thajskom boxe predstaviť. V októbri ma čakajú svetové hry v bojových športoch, na ktorých by som chcela urobiť dieru do sveta," povedala pre olympic.sk Chochlíková.