Slovensko posiela to najcilnejšie: Na halových ME sa predstavia Forsterová, Gajanová a Volko

Bratislava - Na 37. halových majstrovstvách Európy v atletike v tureckom Istanbule sa 2. – 5. marca predstaví trojica slovenských reprezentantov.

Prísny limit na šampionát splnila len Viktória Forsterová na 60 m prekážok. Osemstovkárka Gabriela Gajanová a šprintér na 60 m Ján Volko sa na halové ME kvalifikovali na základe rebríčkového postavenia. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského atletického zväzu.

Nomináciu schválil výkonný výbor SAZ na návrh trénerskej komisie zväzu. Forsterová okrem prekážkovej šesťdesiatky pobeží aj hladkú. Volko, trojnásobný medailista z halových ME na 60 m, bude štartovať už na svojom piatom kontinentálnom šampionáte pod strechou, Forsterová a Gajanová budú mať na HME premiéru. Vedúcou výpravy bude Volkova trénerka Naďa Bendová, v realizačnom tíme figurujú ešte Katarína Adlerová (trénerka Forsterovej) a fyzioterapeutka Veronika Vnenčáková.

Slovenská istanbulská výprava je tretia najmenšia v na halových ME v ére samostatnosti. V roku 1998 vo Valencii neštartoval nik, menej atlétov ako v Istanbule malo Slovensko roku 1996 na šampionáte v Štokholme, kde reprezentovali výškarka Alica Javadová a trojskokanka Galina Čisťjaková.

Výkonný výbor SAZ schválil aj nomináciu na Európsky pohár vo vrhoch, ktorý sa uskutoční týždeň po halových ME 11. a 12. marca v portugalskej Leirii. Lídrom výpravy bude piaty kladivár z OH 2016 v Riu de Janeiro Marcel Lomnický. Štartovať by mali aj oštepár Jakub Kubinec, kladivárka Veronika Kaňuchová a Natália Váleková v súťaži guliarok do 23 rokov.

Nominácia SR na halové ME 2023 v Istanbule (2. – 5. 3.):

Muži: Ján Volko (Naša atletika Bratslava, 60 m, piaty štart na HME).

Ženy: Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra, 60 m a 60 m prekážok, premiéra na HME) Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m, premiéra na HME).

Realizačný tím – vedúca výpravy/trénerka: Naďa Bendová, trénerka: Katarína Adlerová, fyzioterapeutka: Veronika Vnenčáková.

Nominácia EP vo vrhoch v Leirii (11. – 12. 3.):

Muži: Marcel Lomnický (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica, kladivo), Jakub Kubinec (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica, oštep).

Ženy: Veronika Kaňuchová (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica, kladivo).

Ženy do 23 rokov: Natália Váleková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica, guľa).

Realizačný tím – vedúci výpravy/tréner: Libor Charfreitag, tréner: Jozef Hanušovský.