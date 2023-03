Spišská Nová Ves - Hokejisti Spišskej Novej Vsi vstúpia do semifinále play off Tipos extraligy s cieľom pokračovať vo výkonoch, ktoré predviedli v úvodnej sérii proti Banskej Bystrici.

Do boja o ligové finále sa dostali prvýkrát v histórii a proti HKM Zvolen si budú veriť aj vďaka pozitívnej bilancii zo základnej časti. "Verím, že to bude aj pre divákov zaujímavá séria a so šťastným koncom pre nás," uviedol útočník Juraj Majdan.

Spišiaci odohrali, ako jediný zo semifinalistov, štvrťfinálovú sériu s maximálnym počtom zápasov. Banskú Bystricu zdolali po víťaznom góle Martina Réwaya v predĺžení rozhodujúceho 7. zápasu a nadšenie, ktoré si z neho odniesli, chcú preniesť aj do semifinále. "Verím, že sme ešte nepovedali posledné slovo. V semifinále to bude ešte ťažšie, ale my veríme svojim schopnostiam. Stále musíme hrať svoju hru, ktorá nám priniesla úspech," poznamenal Réway.

Spišiaci zdolali Zvolen v troch zápasoch základnej časti, v jednom sa radoval súper. Podľa hráčov nehrá pozitívna bilancia zo ZČ v play off žiadnu rolu, no Spišiakom môže dodať sebavedomie. "Vieme, že máme s týmto súperom pozitívnu bilanciu. My sa nemáme čoho obávať. Pôjdeme do série s cieľom predviesť čo najlepší hokej a uvidíme, ako to dopadne," poznamenal tréner Vlastimil Wojnar.

Aj Réway si myslí, že bilancia vzájomných zápasov nehrá v play off rolu. "Proti Banskej Bystrici sme mali nepriaznivú bilanciu a vidíme, ako to dopadlo. Play off je nová súťaž a nemá zmysel pozerať sa na výsledky zo základnej časti. My musíme pokračovať v nasadení a výkonoch, aké sme predvádzali doteraz," uviedol útočník, ktorý bol so 7 kanadskými bodmi (2+5) jeden z lídrov Spišiakov vo štvrťfinále. K nim patrili aj 8-bodový Kale Kerbashian (3+5), brankár Marcel Melicherčík, ktorý si proti "baranom" dvakrát udržal čisté konto či strelec troch gólov v záverečných dvoch zápasoch série Juraj Majdan. "To, že sme predošlú sériu rozhodli v predĺžení rozhodujúceho zápasu, nás môže len nakopnúť. Ja verím, že pôjdeme ešte ďalej. Bude to ešte náročnejšie než v predošlej sérii, ale pripravíme sa na to," poznamenal Majdan, ktorý v minulosti obliekal aj dres Zvolena: "V jeho kádri je veľa skúsených hráčov, ktorí majú za sebou viaceré série play off. Sú aj veľmi dobre fyzicky pripravení. Rovnako aj my a verím, že zvládneme aj túto náročnú sériu."

Spišiaci už dosiahli počas sezóny 2022/2023 viacero míľnikov v klubovej histórii. Piate miesto po základnej časti bolo novým maximom a v následnom štvrťfinále sa klub dočkal nielen prvého víťazného zápasu, ale aj prvého postupu vo vyraďovacej časti. Spišiaci nebudú v sérii proti Zvolenu favorit, ale sebadôvera im nebude chýbať. "Vieme, čo sme dosiahli, ale nemôžeme sa tým uspokojiť. Play off sa ešte nekončí," uviedol Réway.