Banská Bystrica 9. júna (TASR) - Legendárny atletický míting P-T-S sa premiérovo uskutoční na Národnom atletickom štadióne VŠC Dukla v Banskej Bystrici.

Sťahuje sa tam po siedmich ročníkoch (2016 až 2022) od obnovenia zo športového komplexu v Šamoríne. Na banskobystrických Štiavničkách sa vo štvrtok 20. júla stretne absolútna slovenská špička bojujúca o miestenky na augustové MS v Budapešti. Popasuje sa v súbojoch s poprednými zahraničnými atlétmi.

Míting nesie názov TIPOS P-T-S 2023 a v hierarchii podujatí seriálu World Athletics Continental Tour má naďalej strieborný štatút ako v predošlých ročníkoch. "Banská Bystrica je športové mesto, atletické, máme tu najvýznamnejší klub VŠC Dukla, ale aj UMB, takže atletika tu má svoje miesto. Budú tu aj majstrovstvá Slovenska v atletike a o rok aj majstrovstvá Európy v atletike do 18 rokov. Aj preto sme presťahovali míting P-T-S pod Urpín a konať sa tu bude aj budúci ročník. Samozrejme tento míting historicky patrí do Bratislavy, tam by sa mala vrátiť, ale v hlavnom meste Slovenska nemáme infraštruktúru a pokiaľ sa to nezmení, P-T.S bude mať iný domov. VŠC Dukla je významným partnerom z pohľadu organizácie. V Šamoríne sme na to boli sami," uviedol na piatkovej tlačovej konferencii na štadióne SNP v B. Bystrici prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.

Na Štiavničkách bude mať slovenská atletická elita šancu zbierať dôležité body do kvalifikačných renkingov o postup na budapeštiansky šampionát a už aj na budúcoročné olympijské hry v Paríži. V hlavnom programe je predbežne 15 disciplín, 8 mužských (100 m, 200 m, 400 m, 400 m prek., žrď, guľa, oštep, kladivo) a 7 ženských (100 m, 400 m, 800 m, 100 m prek., 400 m prek., diaľka, kladivo). V každej z nich by mali štartovať najlepší slovenskí atléti na čele s trojnásobným slovenským Atlétom roka (2017, 2019, 2022) Jánom Volkom. "V predbežnej štartovke na 800 m figuruje Etiópčanka Habitam Alemuová, šiesta na OH 2021 v Tokiu, ktorá v roku 2018 utvorila aj národný rekord," prezradil Korčok jednu z väčších hviezd podujatia, pričom ďalšie zahraničné mená organizátori predstavia postupne.

Na hlavnom štadióne SNP Štiavničky bude prebiehať aj súťaž kladivárov a kladivárok. Zúčastní sa jej aj Banskobystričanka Martina Hrašnová, ktorá atakuje hranicu 70 metrov a zvíťazila pred pár dňami na bronzovom mítingu v Budapešti. Na domáce zápolenia sa veľmi teší: "Mám na to, aby som dosiahla lepšie výkony. Som nesmierne rada z presunu, lebo odkedy sa venujem kladivu v Banskej Bystrici, tak som sa nevedela dočkať, kedy sa uskutoční rekonštrukcia štadióna. Už na mládežníckom olympijskom festivale EYOF hádzali mladí kladivári kvalitné výkony, takže je tu potenciál, aby sme hádzali aj my ďaleko. Naposledy som hodila nad 70 metrov práve na P-T-S ešte v Šamoríne. Dúfam, že sa mi to podarí na domácej P-T-S, bol by to pre mňa pekný darček."

Banskobystrického podujatia sa už nevie dočkať ani domáca prekážkarka na 100 metrov Stanislava Škvarková: "Veľmi sa teším, že tento strieborný míting bude v Banskej Bystrici, ktorý vnímam ako svoj domov. Teším sa na atmosféru na štadióne. Dúfam, že sa predvediem v čo najlepšom svetle. Je pre mňa česť štartovať na tomto mítingu. Rada by som na predviedla čas pod 13 sekúnd. Chcela by som štartovať na tohtoročných majstrovstvách sveta v Budapešti."

Oficiálny začiatok hlavného programu mítingu so slávnostným otvorením je naplánovaný na 17.50 h, avšak už od 16.30 h budú súťažiť kladivárky a kladivári a od 17.15 h žrdkári. Ešte predtým sa uskutoční na Štiavničkách národný program, a to už od 15.15 h. "Tešíme sa, že takéto významné podujatie bude v Banskej Bystrici v tomto modernom stánku. P-T-S medzi takéto podujatia patrí. Spolupráca medzi Slovenským atletickým zväzom a Duklou patrí medzi najvýznamnejšie, veľa atletických členov Dukly sú aj reprezentantmi Slovenska. Sme vďační, že sa zväz rozhodol organizovať tento míting pod Urpínom a my mu budeme maximálne nápomocní," vyjadril sa riaditeľ VŠC Dukla Matej Tóth.