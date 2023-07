Isinbajevová nikdy netajila svoje sympatie k ruskému režimu či Vladimirovi Putinovi. Ruského prezidenta vždy verejne podporovala a blízky vzťah má údajne aj s ministrom obrany Sergejom Šojgum, ktorý ju v roku 2015 povýšil v rámci armády na majorku. Teraz však legendárnu atlétku portál eldigitalsur.com objavil na Kanárskych ostrovoch.

Dvojnásobná olympijská víťazka sa údajne presťahovala s manželom a ich dvomi deťmi na Tenerife, a to aj napriek tomu, že Ukrajinu na Isinbajevovú po vypuknutí krvavého konfliktu s Ruskom uvalila sankcie. Ani to však nezabránilo tmavovláske presťahovať sa do krajiny Európskej únie a podľa spomínaného portálu sa v Španielsku aj prihlásiť na trvalý pobyt.

Russian Olympic champion Yelena Isinbayeva has moved to live in #Spain, according to local publication El Digital Sur.



According to journalists, she lives in the Canary Islands. pic.twitter.com/x6rlUdppo3