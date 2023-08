Gajanovú delili od postupu do semifinále atletických MS tri stotiny: V závere mi to už nešlo

Slovenská atlétka Gabriela Gajanová nepostúpila do semifinále behu na 800 m na MS v Budapešti. Vo svojom II. rozbehu obsadila 6. miesto časom 2:00,39 min. Od postupu ju delili iba tri stotiny sekundy.

Gajanová sa od úvodu svojho behu zaradila za obhajkyňu bronzu a jednotku rebríčka disciplíny Keňanku Mary Moraaovú, ktorá udávala tempo až do cieľa. V kontakte sa však držali aj jej súperky a tie mali v záverečnom špurte viac síl ako Slovenka. Moraaová zvíťazila za 1:59,89 min. Gajanovej nestačil k postupu ani tretí najlepší čas kariéry.

Gajanová napokon zaznamenala najrýchlejší čas histórie, ktorý nestačil na postup z rozbehu. Obsadila tak konečnú 25. priečku. "Do 700 metrov sa mi bežalo veľmi dobre, ale v poslednej stovke mi to, žiaľ, už nešlo. Celkovo som sa však držala dobre – myslím si. Dodržala som, čo sme si s trénerom stanovili, len škoda, že v závere som sa ocitla príliš zavretá pri mantineli a už som sa nedokázala predrať ešte viac dopredu," citoval našu bežkyňu Slovenský atletický zväz na svojom webe. “Periférne som videla, že súperky sa popri mne tlačia dopredu. Snažila som sa o to i ja, držať sa s nimi. Človek v tom momente nevie, čo spraviť, či natiahnuť krok alebo niečo iné. Už bežíte ako keby v kŕči, v takom stave už len ťažko dokážete akcelerovať. Bojovala som však až do konca,” ďalej uviedla Gajanová.

„Verila som, že by to mohlo vyjsť, pretože môj čas bol dobrý. Potvrdilo sa však, že tohtoročná kvalita osemstovky je nevídaná a behá sa rýchlo a na to som doplatila. Žiaľ, po piatom behu som musela kreslo pre postupujúce s časom definitívne opustiť,” dodala.