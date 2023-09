Česi majú znova talent, ktorý im robí radosť. Atlétka Nikoleta Jíchová (22) sa tak trochu vymyká normám a fanúšikovia ju za to žerú.

Jíchová sa špecializuje na beh na 400 metrov cez prekážky. Na posledných Majstrovstvách sveta v atletike v Budapešti pred pár týždňami sa prebojovala do semifinále. Nakoniec jej to vystačilo na 17. miesto. „Podarilo sa mi to urobiť presne tak, ako som chcela. Len ten čas mohol uletieť viac. Konkurencia bola obrovská, najväčšia, bodaj by nie keď som bežala s najrýchlejšími ženami na svete. Preto sa treba obzrieť späť a vidieť, aké je to celé úžasné,“ zhodnotila na sociálnych sieťach 17. miesto na MS. Na ovale je Jíchová neprehliadnuteľná. Pozornosť púta svojimi očami a hlavne dlhými blonďavými vlasmi. No fanúšikovia sa nevedia nabažiť ani jej odvážnejších záberov na sociálnych sieťach, veď presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!