Patrí medzi najtalentovanejšie športovkyne Slovenska! Viktória Forster má stále iba 21 rokov a včera prekonala slovenský rekord na 100 metrov prekážok. Talentovanej Forsterovej sa podarilo zabehnúť čas 12,82 s. a svoj výkon opísala slovami, "neviem čo sa stalo, bežala som ako o dušu."

Viktória sa venovala športu od útleho veku, no najprv chcela nasledovať kroky svojej mamy a preto sa venovala biatlonu. Viky je rodáčka z Horehronia, kde bol biatlon športom číslo 1. V biatlone sa jej skutočne darilo a vo vitríne má 11 titulov žiackej šampiónky SR. Neskôr si ale našla cestu k atletika a lepšie rozhodnutie asi ani urobiť nemohla, " v atletike som sa našla."

Talentovaná Viky sa dostala pod taktovku trénerky Kataríny Adlerovej, ktorá ju zlákala pod svoje krídla až na tretíkrát. "Ťažko sme si hľadali k sebe cestu, ale výrazne mi pomohli jej rodičia." Adlerová za pomerne krátky čas vypracovala svoju zverenkyňu a v roku 2019 získala svoje prvé cenné úspechy. V roku 2019 Viky zahviezdila na olympijskom festivale mládeže v Baku, kde obsadila 4. a 6. miesto v šprintoch na 100 a 200 metrov. Jej veľkým snom je prebojovanie sa na Olympiádu a práve prekonanie rekordu SR v prekážkach na 100 metrov je faktom, že talentovaná Forster je na správnej ceste za splneným si svojho sna. Pre portál atletika.sk taktiež prezradila, že má ešte jeden sen, ale ten prezradí až keď sa to 21 ročnej hviezde podarí naplniť.

Na mítingu Zlatá tretra v Ostrave Viky štartovala v B-rozbehu a práve v tomto behu sa jej podarilo vylepšiť rekord SR o 6 stotín sekundy. Svoj fantastický čas 12,82 s. okomentovala slovami. "Ani neviem, čo sa to stalo. Hneď, ako som započula štartový výstrel, len som bežala ako o dušu. Neriešila som vôbec nič, či bola predo mnou prekážka alebo nie. A ono to vyšlo skvele. Neskutočne ma motivovalo, že som mala vedľa seba Ditu Kambundjiovú, lebo onedlho budú ME do 23 rokov a okrem nej sa mi v priebehu zopár dní podarilo zmerať si sily s oboma dievčatami z najvyšších priečok tabuliek, keďže 18. júna v Poznani som bežala i s Poľkou Skrzyszowskou. Dnešný rekord iba potvrdil, že sme na dobrej ceste v príprave na ME v Espoo."