O vrchol druhého dňa 57. halových MSR v bratislavskom Eláne sa postarala Viktória Forsterová v behu na 60 m prekážok, ktorá časom 8,03 sekundy o stotinku zlepšila 15-ročný slovenský rekord Miriam Bobkovej z Karlsruhe 2008.

"Sú to znova slzy šťastia ako vlani. Či som prekvapená? Ani veľmi nie. Vedela som, že mám na takýto čas, ale potrebovala som sa do toho trafiť. Už včerajší rozbeh naznačil, že viem na hladkej trati dosiahnuť dobrý čas, čo by sa mohlo preniesť do dobrého výkonu na prekážkach. Veľmi sa teším, že to padlo dnes vo finále. Nohy ma boleli ako minulý rok po šesťdesiatke, podľa toho som cítila, že by to mohlo znova dopadnúť dobre. Parťáčka Danka Ledecká ma navyše skvele namasírovala, takže aj ona má na tom podiel a ďakujem jej. Veľmi sa teším, že som dokázala, že mám aj na splnenie limitu. Verím, že ešte vo mne niečo zostalo a v Istanbule to predvediem," povedala Forsterová pre atletika.sk.