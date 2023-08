Jeruzalem - Slovensko má prvého finalistu na 27. juniorských majstrovstvách Európy v Jeruzaleme. V utorok bude v súboji o medaily na 100 m bežať Filip Federič. Šancu zopakovať finále na 100 m prekážok má aj Rebecca Slezáková. V semifinále sa skončila púť Delie Farajpourovej na hladkej stovke.

Federič dokázal to, čo sa kedysi nepodarilo ani Jánovi Volkovi, s ktorým v klube Naša atletika Bratislava trénuje. Vo večernom II. semifinále síce finišoval až štvrtý za 10,37 a nepostúpil do finále priamo, ale ako jeden z dvojice s najlepšími časmi sa do utorkového boja o medaily (19.10 h SELČ) kvalifikoval. Devätnásťročný zverenec tria Naďa Bendová, Andrej Benda, Róbert Kresťanko je prvý Slovák, ktorý na juniorských ME pobeží finále stovky. Doposiaľ sa slovenskí šprintéri dostali na MEJ na 100 m najďalej do semifinále – v roku 1995 Martin Briňarský skončil celkovo 16. a v roku 2015 bol Volko 10.

Federič najskôr ako prvý zo slovenských atlétov na podujatí prenikol z rozbehov do ďalších bojov. V popoludňajšom I. rozbehu bol v siedmej dráhe tretí časom 10,41 a zabezpečil si priamy postup do semifinále. "Beh bol na pocit v poriadku. Na konci som zvoľňoval, lebo som pred sebou videl iba Mareka. Chcel som si udržať druhú pozíciu. Asi som to vypustil príliš, lebo ostatní sa začali doťahovať, tak som musel ešte zabrať," povedal po rozbehu, v ktorom dosiahol svoj tretí najlepší výkon v kariére (10,32 St. Pölten 2023, 10,33 Banská Bystrica/P-T-S 2023). Za vlastným juniorským rekordom SR zaostal len o 9 stotín.

Vo večernom semifinále mu opäť priniesla šťastie siedma dráha. Dosiahol celkovo 6. najlepší čas. Po I. semifinále bolo jasné, že musí skončiť v druhom buď v prvej trojke, prípadne 4. alebo 5. časom nie horším ako 10,53, aký v tomto roku dosiahol už 5-krát. Platila druhá alternatíva a slovenská výprava sa môže tešiť na prvé finále. "V prvom rade som rada, že Filip je zdravotne v poriadku. Veľmi sa teším z jeho postupu do finále, v tejto konkurencii je to úžasný výsledok s perfektným časom. V semifinále oproti rozbehu zlepšil štart a aj záver bol výborný. Teraz musíme rýchlo zregenerovať, ráno máme rozbeh dvojstovky a večer sa všetci tešíme na finále," reagovala trénerka Naďa Bendová.

Slovenský juniorský rekordér už po banskobystrickom mítingu P-T-S vyhlásil, že jeho jeruzalemský cieľ je postup do finále. Svoje vysoké ambície potvrdil hneď v prvej disciplíne. "Mám také zmiešané pocity. Štart bol z môjho pohľadu úžasný. Potom som začal strácať, ale snažil som sa to dotlačiť až do cieľa. Na konci ma to prehodilo a skončil som na zemi. Všetko ma teraz páli, ale stálo to za to. Príliš som sa predklonil a neudržal som rovnováhu. Možno aj vďaka pádu sa to však podarilo. S časom som napriek vetru spokojný, ale od päťdesiatky som cítil, že ma ostatní predbiehajú, asi mi chýbala výbušnosť. Teraz sa už môžem koncentrovať na finále a snažiť sa o čo najlepší výsledok," uviedol Federič.

Slovenské semifinálové prekliate na 100 m dievčat na juniorských ME sa neskončilo. Delia Farajpourová finišovala v II. semifinále ôsma za 11,86 a do utorkového súboja o cenné kovy sa nekvalifikovala. Zverenka Sone Vallášovej obsadila v konečnom účtovaní 16. miesto. Na postup do finále bolo potrebné skončiť buď v prvej trojke, alebo sa dostať medzi dvojicu s najlepšími časmi – posledný postupový 11,56 dosiahla Švajčiarka Becerrová. "Som rada, že som sa dostala do semifinále, bol to môj cieľ. Čas v ňom ma trošku mrzí. V rozbehu som si však poranila slabiny, takže som rada, že som semifinále vôbec odbehla. Dúfam, že to neovplyvní môj výkon na zajtrajšej dvestovke," poznamenala Farajpourová.

V Jeruzaleme sa zaradila k pätici slovenských šprintérok, ktoré sa na MEJ prebojovali do semifinále – 9. Tallová (1979), 12. Tomová (1981), 12. Bónová (1985), 12. Kršáková (2009) a 14. Zsideková (1989). Kvalifikovala sa doň z I. rozbehu, v ktorom obsadila síce až 5. miesto a svoju šancu videla skepticky, ale výkon 11,66 sekundy zhodný s osobným rekordom jej napokon stačil na postup s časom – o 2 stotiny. Devätnásťročná Farajpourová zabehla 100 m za 11,66 už tretí raz v kariére, predtým na juniorských M-SR 17. 6. v Trnave a 20. 7. v národnom programe na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici.

Prvý krok svojej druhej jeruzalemskej misie zvládla aj Rebecca Slezáková. Z dvojice Sloveniek prekĺzla do semifinále behu dievčat na 100 m prekážok, ktorý je na programe v utorok podvečer (6.55 h SELČ). Z II. rozbehu síce nepostúpila priamo z niektorej z prvých troch pozícií, ale čas 13,52 stačil na prienik do semifinálovej šestnástky. O 4. priečku ju nepripravilo ani drobné zakopnutie na štvrtej prekážke.

Slezáková, ktorá vlani na štadióne Givat Ram skončila na ME do 18 rokov piata na 100 m prek. i 400 m prek., dosiahla tretí najlepší výkon z tých, ktoré nepostúpili priamo. V rozbehoch ju klasifikovali celkovo na 15. pozícii z 32 prekážkarok. "Mala som síce kolíziu na jednej prekážke, ale inak hodnotím rozbeh pozitívne. Osobný rekord, hoci veterný, ma potešil. V semifinále sa budem opäť snažiť posunúť svoj osobák," zhodnotila svoje úvodné vystúpenie Slezáková, ktorú čaká v utorok náročný program, ráno už o 7.35 h SELČ sa postaví na štart rozbehu na 400 m prekážok.

Tereza Čorejová skončila v I. rozbehu ôsma za 14,49, keď limitovaná zraneným ľavým členkom výrazne zaostala za osobákom 13,95. Celkovo skončila na 31. mieste. Rozbehy na 110 m prekážok boli konečnou pre Petra Dávida. Slovenský juniorský rekordér finišoval v VI. rozbehu až ôsmy časom 14,13 sekundy, ďaleko od postupových pozícií čo i len s časom. Dvojnásobného finalistu EYOF klasifikovali celkovo až na 40. mieste zo 43 prekážkarov.

V predpoludňajších súťažiach úvodného dňa MEJ sa slovenským reprezentantom nepodarilo postúpiť do ďalších fáz. Štvorstovkár Grajcarík skončil v II. rozbehu na 400 m až piaty, no časom 47,37 sekundy si výrazne zlepšil osobný rekord. Z doterajšieho svojho maxima z 1. júla 2023 v Košiciach stiahol až 48 stotín. Celkovo skončil na 12. mieste, od finále ho napokon iba 19 stotín. Vzhľadom na nižší počet účastníkov sa z rozbehov postupovalo priamo do finále, istotu malí prví dvaja z každého z troch behov plus ďalší dvaja s najlepšími časmi. "Osobák na vrcholnom podujatí je skvelá vec. Tomáša musím pochváliť za prístup k tréningovým povinnostiam a najmä za trpezlivosť. Dôveroval nám, trénerom, a spoločne sme urobil veľmi veľa práce, kým sme ho dostali až sem," uviedla pre web Slovenského atletického zväzu (SAZ) trénerka Naďa Bendová.