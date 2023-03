Jeho meno pozná v atletike azda každý. Ján Solčáni patril už v mladosti medzi špičku nielen v bývalom Československu, ale aj v Európe. Žiaľ, po krátkej chorobe jeho veľké srdce pred pár dňami navždy dotĺko.

Ján Solčáni bol drziteľom niekoľkých rekordov v skoku do diaľky a v tejto disciplíne sa kvalifikoval aj na dve olympiády. Hoci mal skočený limit, na tú prvú ho napokon vedenie z Prahy neposlalo. Prednosť dostali jeho starší českí kolegovia s horšími výkonmi. O štyri roky neskôr mu nebola dopriata ani druhá olympiáda. Týždeň pred odletom si na rozcvičkovom mítingu v Košiciach pri odraze na krivej doske smolne polámal kostičky na chodidle odrazovej nohy.

Rodák z Nového Mesta nad Váhom sa po pôsobeni v Dukle Praha nakoniec presťahoval do Banskej Bystrice, kde sa oženil a natrvalo usadil. Ako jeden z prvých trénerov a atlétov bol pri zakladaní Dukly Banská Bystrica. V 60-tich rokoch minulého storočia lákala jeho tvár na reklamných plagátoch tisíce Banskobystričanov na československú atletickú ligu. Aj vďaka nemu narástla popularita atletiky v srdci Slovensku až tak, že štadión na Štiavničkách bol neraz zaplnený do posledného miesta.

Neskôr trénoval mnoho úspešných reprezentantov v skoku do diaľky, trojskoku i skoku do výšky. Jeho zverenci sa neskôr sami stali úspešnými trénermi, ktorí vychovali nejedného olympionika či majstra sveta. Z Dukly prešiel Ján Solčáni do úspešného projektu Osemročného športového gymnázia v Banskej Bystrici, kde vychoval mnoho juniorských reprezentantov.

V utorok 28. februára žiaľ naposledy vydýchol v nemocnici v Dolnom Kubíne. Rozlúčka s ním bude v stredu 8. marca o 14:00 h v krematóriu v Kremničke.