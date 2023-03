Bratislava - Už najbližšiu sobotu sa v Dudinciach uskutoční 42. ročník medzinárodných pretekov Dudinská päťdesiatka, na ktorú sa predbežne prihlásili chodci z 32 krajín.

Podujatie so zlatým štatútom seriálu World Athletics Race Walking Tour slúži ako národné majstrovstvá Slovenska, Česka, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Poľska a Rumunska v chôdzi na 35 km mužov a žien. Chodci sa zároveň budú snažiť získať body do kvalifikácie na augustové MS v Budapešti.

Do Dudiniec mieri, podobne ako vlani, dvojica olympijských víťazov. Pred rokom štartovali v kúpeľnom meste Číňanka Čchie-jang Š’-ťie a Talian Massimo Stano, víťazi hlavných kategórií na 35 km. Tentoraz sú prihlásení Číňanka Liou Chung, olympijská víťazka na 20 km z Ria de Janeiro 2016, a Poliak Dawid Tomala, olympijský šampión z Tokia 2020. Takisto ako vlani štartuje aj dvojnásobná majsterka sveta z Eugene 2022 Kimberly Garciová Leonová z Peru.

Zo slovenských chodcov má opäť vysoké ambície Miroslav Úradník, šiesty na 35 km na ME 2022 v Mníchove. "Prípravu sme začali na Kanárskych ostrovoch, absolvoval som tam vysokohorské sústredenie zamerané na objemy. Vo februári sme cestovali do Juhoafrickej republiky, kde som sa pripravoval mesiac po boku Dawida Tomalu a celej poľskej reprezentácie. Až na drobné svalové problémy prebehla príprava v poriadku. Prvotný cieľ v Dudinciach je obhájiť titul majstra Slovenska a dosiahnuť kvalitný čas smerom k MS. Sú to však prvé preteky sezóny, preto idem do toho s pokorou," povedal na utorňajšej tlačovej konferencii Úradník, po ukončení kariéry Mateja Tótha najlepší slovenský chodec.

"S radosťou môžeme povedať, že preteky sú pripravené. Postupne začínajú prichádzať športovci z celého sveta. Teší ma, že podujatie patrí do seriálu World Athletics Race Walking Tour. Počas 41 doterajších ročníkov pretekalo v Dudinciach približne 7000 športovcov. Sme hrdí na to, že takéto podujatie na Slovensku máme. Nie je veľa pretekov v slovenskej atletike i športe ako takom, na ktoré pravidelne chodia olympijskí víťazi a najlepší športovci z celého sveta," uviedol prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) a predseda OV Dudinskej päťdesiatky Peter Korčok.

Šéftréner chodeckej sekcie Slovenského atletického zväzu Roman Benčík tvrdí, že v Dudinciach majú chodci jedinečnú možnosť plniť kvalifikačné kritériá. "Súťaž v Dudinciach je v tomto smere pre našich chodcov najdôležitejšia, keďže ide o domáci šampionát. Prví traja budú mať bonusové body, ktoré okrem Dudiniec už nikde nedokážu nazbierať. Aktuálny stav je taký, že na postupových miestach sú traja muži - Miroslav Úradník. Michal Morvay a Dominik Černý, tí pôjdu s cieľom upevniť si svoje pozície. Zo žien sú zatiaľ na postupových miestach Hana Burzalová a Ema Hačundová," objasnil šéftréner chodeckej sekcie SAZ Roman Benčík.