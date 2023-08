Budapešť - Maďarská metropola Budapešť bude od 19. do 27. augusta hostiť XIX. majstrovstvá sveta v atletike, na ktorých sa predstaví deväť slovenských reprezentantov. Útok na svetový rekord by mali predviesť predovšetkým švédsky žrdkár Armand Duplantis a americký guliar Ryan Crouser. Tradične ostro sledované budú šprinty na 100 m v mužskej i ženskej kategórii.

Slovenská výprava bude mať v Budapešti o štyroch atlétov viac ako pred rokom v Eugene. Debut absolvuje Viktória Forsterová na 100 m prek. a Michal Morvay v chôdzi na 35 km. Kladivárku Martinu Hrašnovú čaká už siedmy svetový šampionát v kariére, debut absolvovala už v roku 2001 v Edmontone. Lídrom tímu je šprintér Ján Volko, ktorý v tejto sezóne zabehol na stovke 10,21 s a 20,53 na 200 m. Štvrtý muž minuloročných ME v Mníchove v najkratšom šprinte však súťaži v najnabitejších disciplínach a už postup do semifinále medzi 24 najlepších by bol úspechom.

Gajanovej výkonnosť ide hore

Výkonnosť pod novým švajčiarskym trénerom Louisom Heyerom v tejto sezóne stúpla osemstovkárke Gabriele Gajanovej. Na júnovom mítingu Diamantovej ligy v Paríži dokázala držať krok s najlepšími a svoje osobné maximum vylepšila už na 1:59,86 min. V Budapešti môže príjemne prekvapiť, no v tradične takticky vedených behoch na MS potrebuje aj trochu šťastia. Forsterová sa na šampionát výborne naladila na univerziáde v Číne, kde získala na krátkych prekážkach zlato v novom osobnom rekorde 12,72 s. Jej disciplína však má taktiež veľkú kvalitu. Pred rokom v Eugene v nej Tobi Amusanová vylepšila svetový rekord na 12,12 a Nigérijčanka v Budapešti napokon nebude chýbať. Jej suspendáciu pre tri nezastihnutia dopingovými komisármi Jednotka integrity atletiky (AIU) zrušila. Výbornú formu však má aj Američanka Nia Aliová, ktorá dosiahla 12,30 s a úradujúca olympijská šampiónka Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika s časom iba o stotinu sekundy horším.

Šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Radoslav Dubovský nemal pred podujatím prehnané očakávania. "Naše ciele musia zodpovedať realite. Konkurencia na šampionáte bude obrovská, atletický svet ide v každej disciplíne neskutočným tempom dopredu. Ani naši najlepší však neprešľapujú na mieste. Ak sa na naše ambície pozriem triezvym pohľadom, dva až tri postupy do semifinále by boli pekný výsledok," povedal podľa stránky atletika.sk.

Obhajca šetril štartami

Stovku mužov by prvýkrát od roku 2003 mohol vyhrať niekto iný ako Američan, či Jamajčan. Najlepší výkon roka má Zharnel Hughes z Veľkej Británie (9,83 s). Iba o stotinku sekundy horší čas má na konte Keňan Ferdinand Omanyala, ktorý pred rokom v Eugene neštartoval, lebo nedostal víza. Hlavným favoritom na zlato je však obhajca titulu Fred Kerley. Američan v tejto sezóne šetril štartami, najlepší výkon má z mája z Jokohamy - 9,88 s. Na mítingoch Diamantovej ligy v Rabate a Florencii s prehľadom zvíťazil, no v júli v Chorzówe ho nečakane zdolal Juhoafričan Akani Simbine. Ambíciu na zlato má aj ďalší Američan Noah Lyles, ten však bude favoritom predovšetkým na dvojnásobnej trati.

Veľký súboj sa črtá aj na stovke žien. Jamajčanka Shericka Jacksonová dokázala na domácom šampionáte zvíťaziť za 10,65 s a posunúť sa na 5. miesto historických tabuliek. Američanka Sha'Carri Richardsonová však zvládla zabehnúť 10,71 s a je siedmou najlepšou stovkárkou histórie. V štartovom poli pritom nebude chýbať ani obhajkyňa titulu Shelly-Ann Fraserová-Prycová. Prípravu jamajskej veteránky poznačilo zranenie, no dokázala zabehnúť 10,82 a je štvrtá v sezónnych tabuľkách.

Duplantis a Crouser idú na rekord

Žrdkársky fenomén Duplantis pred rokom v Eugene získal zlato vo svetovom rekorde, ktorý tento rok ešte o centimeter vylepšil na 622 cm na halovom mítingu v Clermont-Ferrande. Následne vynechal halový európsky šampionát v Istanbule a plne sa začal sústrediť na sezónu pod holým nebom. Crouser v máji v Los Angeles vylepšil svoj vlastný svetový rekord v guli na 23,56 m. Potrápiť sa ho pokúsi krajan Joe Kovacs, ktorý v sezóne hodil 22,69 m.

Nór Jakob Ingebrigtsen a Keňanka Faith Kipyegonová si stanovili náročný cieľ získať na šampionáte zlato v behu na 1500 m i 5000 m. Lamecha Girma v júni vylepšil svetový rekord v behu na 3000 m prek., keď v Paríži aj s pomocou svetelnej technológie zaznamenal 7:52,11 min. V Budapešti by sa mohol stať prvým Etiópčanom, čo získa zlato v tejto disciplíne, ktorú za národnú považujú jeho rivali zo susednej Kene.

Svetový rekordér v behu na 400 m prek. Karsten Warholm mal predchádzajúcu sezónu aj vinou zranenia neúspešnú, no v prebiehajúcej sa vrátil do formy a dokázal doma v Osle posunúť rekord Diamantovej ligy na 46,51 s. Poliak Pawel Fajdek by chcel získať šiestykrát za sebou titul majstra sveta v hode kladivom a vyrovnať počin žrdkára Sergeja Bubku. Výrazne lepšiu formu má však jeho krajan Wojciech Nowicki, olympijský šampión z Tokia vedie tabuľky výkonom 81,92 m a v sezóne nespoznal trpkosť prehry.

Nominácia Slovenska na XIX. majstrovstvá sveta v Budapešti:

Ján Volko (100 m a 200 m), Gabriela Gajanová (800 m), Viktória Forsterová (100 m prek.), Dominik Černý (chôdza na 20 km a 35 km), Michal Morvay (chôdza na 35 km), Hana Burzalová, Mária Katerinka Czaková, Ema Hačundová (všetky chôdza na 35 km), Martina Hrašnová (kladivo)