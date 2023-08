Budapešť - Slovenský šprintér Ján Volko sa nedostal do semifinále behu na 200 m na atletických MS v Budapešti. V stredajšom druhom rozbehu obsadil 5. priečku výkonom 20,69 s a už po dobehu bolo jasné, že nepostúpi ani časom.

Volko zaznamenal o 16 stotín sekundy horší výkon, než bolo jeho sezónne maximum z Chorzówa 20,53. V jeho behu zvíťazil obhajca titulu a čerstvý svetový šampión na stovke Noah Lyles z USA časom 20,05. Priamo postúpil aj tretí Čech Ondřej Macík za 20,40.

"Som sklamaný sám zo seba. Snažil som sa dať všetko do zákruty, aby sa to rozbehlo, lenže v závere som nevládal. Po 150 m som úplne stvrdol. Jednoducho som to opäť nezvládol, tak ako na týchto majstrovstvách aj na stovke," povedal pre RTVS Volko, ktorý tak nezopakoval počin z MS 2017 v Londýne, kde do semifinále postúpil a pripísal si celkové 15. miesto.

MS v Budapešti - 200 m mužov:

II. rozbeh: 1. Noah Lyles (USA) 20,05 s, 2. Andrew Hudson (Jam.) 20,25, 3. Ondřej Macík (ČR) 20,40, ..., 5. Ján VOLKO (SR) 20,69