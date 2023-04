JB 32 Londýn - Holandská bežkyňa Sifan Hassanová víťazí v elitných pretekoch žien počas Londýnskeho maratónu v Londýne 23. apríla 2023. FOTO TASR/AP Sifan Hassan of the Netherlands crosses the finish line to win the women's race at the London Marathon in London, Sunday, April 23, 2023.(AP Photo/Alberto Pezzali)

Zdroj: Alberto Pezzali