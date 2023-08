Pozná ich celé Slovensko a teraz budú na očiach ešte viac. Obaja už ukončili aktívnu športovú kariéru, ale fanúšikovia sa na nich môžu tešiť v novej úlohe. Prezradíme vám, o koho presne ide a čo bude ich prácou.

Známa stávková spoločnosť Fortuna bude najnovšie spolupracovať s Borisom Valábikom a Jánom Ďuricom, ktorí budú pôsobiť ako jej experti. Už teraz sa môžete tešiť na viaceré novinky, ktoré si pre vás pripravujú.

Slovensko dotiahol na dva veľké šampionáty

Bývalý futbalový reprezentant Ján Ďurica bol stálicou a oporou slovenského národného tímu. V najcennejšom drese odohral 91 zápasov a zahral si aj na svetovom a európskom šampionáte. Pôsobil v takých kluboch, akými boli turecký Trabzonspor, ruský Lokomotiv Moskva či nemecký Hannover, a s Artmediou Petržalka vyhral slovenskú ligu.



„Táto spolupráca je pre mňa nová výzva, na ktorú sa veľmi teším. Som rád, že práve Fortuna ostáva generálnym partnerom slovenskej futbalovej reprezentácie, v ktorej som strávil takmer 14 rokov,“ povedal bývalý futbalový reprezentant Ján Ďurica.

Ján Ďurica Zdroj: Fortuna

Okúsil NHL, ale aj šoubiznis

Počas draftu do NHL si ho v roku 2004 vybrala v 1. kole z 10. miesta Atlanta Trashers. V najslávnejšej lige sveta odohral 80 zápasov. Hral aj za českú Kometu Brno, v slovenskej lige za Piešťany a vyskúšal si pôsobenie v Kazachstane či vo Veľkej Británii. Po konci kariéry sa venoval komentovaniu hokeja a diváci ho poznajú z viacerých televíznych relácií a šou. Teraz prijal novú výzvu.



„Keď sme začínali podcast Boris a Brambor, bola to práve Fortuna, ktorá nám prejavila dôveru. Podporila náš nápad a bola s nami od úplného začiatku. Na spoluprácu sa teším. Obom nám záleží na slovenskom športe a budeme spoločne hľadať spôsoby, ako vybrané športové podujatia okoreniť a spraviť ešte zaujímavejšími pre fanúšikov,“ prezradil Boris Valábik.

Čo môžu fanúšikovia a stávkari od nových expertov očakávať?

Futbal a hokej sú na Slovensku dva najpopulárnejšie športy a vďaka Borisovi Valábikovi a Jánovi Ďuricovi budú môcť fanúšikovia nahliadnuť do zákulisia futbalových a hokejových zápasov. Zároveň sa bude dvojica expertov snažiť priniesť vám odborný pohľad a väčší zážitok zo športových podujatí. Môžete sa tešiť na víkendové tipy na zápasy, videoanalýzy vybraného zápasu s tipom a rozborom, videoanalýzy ukončeného kola s vyhodnotením tipov a zaujímavých zápasov či analýzy na web. To však nie je všetko.



Dočkáte sa aj super tipov oboch expertov na sociálnych sieťach, vlogov (reels) z reprezentačných zápasov a zrazov, obsahu priamo zo zápasov top európskych líg a reprezentácie či rozhovorov vo videách na JD4football a na Youtube Fortuna Sports. Taktiež sa budete môcť zapojiť do rôznych súťaží o skvelé ceny, challenge aktivít na internete a vyskúšať môžete aj futbalové a hokejové instakvízy.

Boris Valábik Zdroj: Fortuna

Ponúkajú skúsenosti, ktorých majú na rozdávanie

Pre svoje parametre vzbudzoval Boris Valábik na ľade obrovský rešpekt a získal si ho aj za svoje názory, ktoré sa nikdy nebál verejne prezentovať. „Nesnažím sa nejako extra zaujať. Som rád, že sme si s fanúšikmi vytvorili vzťah. Vieme, čo môžeme od seba očakávať, a hlavne vieme, že sme skupina ľudí, ktorí majú šport radi a záleží nám na ňom,“ otvorene priznal.



Na trávniku nikdy neuhol nohou ani hlavou zo súboja. A aké hlavné vlastnosti predurčujú Jána Ďuricu, aby bol kvalitným expertom? „Futbalové skúsenosti a znalosti, ktoré som nadobudol počas svojej bohatej kariéry. Budem sa snažiť prinášať fanúšikom zaujímavé názory a postrehy z futbalového prostredia,“ potvrdil.

Tvrdí chlapi, ktorí sa neboja ani kritiky

Počas kariéry sa obaja museli občas vyrovnať aj s kritikou fanúšikov. Boris Valábik aj Ján Ďurica si uvedomujú, že k športu a k životu jednoducho patrí. „Financovanie, a teda podpora športu celkovo na Slovensku je vo veľkej miere závislá aj od stávkových kancelárií. Uvedomujem si to, preto mám v tomto pokojnú hlavu a kritika by ma mohla ovplyvniť, len ak by som si v niečom nebol istý. V tomto mám jasno,“ potvrdil Boris Valábik.



„Kritika patrí k športu a treba sa s ňou vedieť vyrovnať. Oprávnená kritika vás vie posunúť ďalej, čiže ju beriem ako prirodzenú súčasť čohokoľvek, čo robíte,“ doplnil Ján Ďurica. Na spoluprácu s Fortunou sa noví experti veľmi tešia a veria, že ich postrehy, komentáre a prezentácie fanúšikovia a stávkari maximálne ocenia. Už čoskoro začíname!

Fortuna podporuje aj Lajoša Kleina či Hamšíkovu akadémiu

Stávková spoločnosť Fortuna je dlhoročným generálnym partnerom slovenskej futbalovej reprezentácie a spolupracuje aj s Marekom Hamšíkom. Dlhoročný kapitán slovenskej reprezentácie sa po ukončení bohatej hráčskej kariéry rozhodol vydať na dráhu trénera vo svojej akadémii RSC Hamsik Academy, ktorú bude Fortuna aj naďalej podporovať a podieľať sa tak na výchove mladých futbalových talentov.



„Naša akadémia je hrdá na spoluprácu s takým významným partnerom, akým je Fortuna. Myslím si, že naša spolupráca je pre obe strany prospešná a môžem povedať, že naši hráči hrdo nosia dresy s logom Fortuna. Financie, ktoré nám Fortuna poskytuje, sú starostlivo a účelovo použité na chod akadémie. Máme nastavené krátkodobé aj dlhodobé ciele a aj vďaka Fortune sa nám darí tieto ciele postupne napĺňať,“ povedal Marek Hamšík, ktorý sa od septembra pridá k realizačnému tímu slovenskej futbalovej reprezentácie.

Lajoš Klein a Marek Hamšík Zdroj: Fortuna

Na základe doterajšej výbornej spolupráce, skvelej reprezentácie Slovenska a príkladného prístupu Fortuna takisto predĺžila zmluvu s historicky prvým Slovákom v prestížnej MMA organizácii UFC Lajošom Kleinom. „Spoluprácu s Fortunou vnímam veľmi pozitívne, pretože mi umožňuje byť naozaj profesionálnym športovcom a venovať sa naplno svojej kariére. Predĺženie zmluvy ma veľmi potešilo, keďže Fortuna je jedna z najsilnejších značiek na trhu v stávkovaní a som rád, že sú so mnou spokojní. Zároveň ma to motivuje na sebe pracovať a ísť do každého zápasu na 100 %,“ prezradil Lajoš Klein.