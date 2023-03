Pravidelné cvičenie so sebou prináša veľa výhod, o tom niet pochýb. Kým niekto si radšej užíva všetky možnosti, ktoré ponúka fitness centrum, iný má radšej súkromie a cvičí doma vo svojom pohodlí. Ktorá možnosť je pre vás lepšia?

Fitness centrum a dobrá športová taška vám ponúkajú viac možností

Najväčšou výhodu fitness centier je, že máte k dispozícii prakticky všetko, čo potrebujete na cvičenie a to vrátane trénerov. Vďaka širokým možnostiam tu bez problémov odcvičíte kardio aj silový tréning, využiť môžete najrôznejšie stroje a pomôcky. Vo fitku sa dajú absolvovať náročné aj jednoduchšie tréningy bez toho, aby ste museli investovať do akýchkoľvek pomôcok alebo vybavenia. Určite však oceníte kvalitné športové tašky , v ktorých budete mať na cvičenie pri sebe vždy to najpohodlnejšie športové oblečenie.

Ilustračné foto Zdroj: New Africa/Shutterstock.com

Využite služby trénera aspoň na začiatku

Tréner je obzvlášť dôležitý ak s cvičením len začínate. Okrem prvotnej diagnostiky pohybového aparátu dohliadne aj na správne technické prevedenie cvikov. V neposlednom rade vás aj motivuje k cvičeniu. Zaplatiť si hodiny s trénerom síce niečo stojí, ale so správnym vedením je cvičenie efektívnejšie aj bezpečnejšie. Keď už budete mať zvládnutú techniku a budete vedieť čo a ako cvičiť, môžete trénovať aj samy.

Aj fitness centrum má nevýhody

Motivovať k cvičeniu vás môžu ostatní ľudia, ktorí ho navštevujú, alebo môžete práve vy inšpirovať niekoho, kto ešte len začína. Táto výhoda je však pre niekoho skôr nevýhodou. Nie každý má rád spoločnosť množstva cudzích ľudí, a fitká občas bývajú preplnené. Pre niekoho môže byť nevýhodou aj dochádzanie do fitness centra, cena vstupu alebo permanentky.

Cvičte doma v súkromí

Nedostatok času je asi najčastejším dôvodom, často len výhovorkou, prečo ľudia necvičia. Cvičenie doma je menej náročné na čas. Nemusíte si baliť tašky a nikam cestovať. Stačí sa prezliecť a môžete začať. Navyše máte súkromie, ktoré mnohým vyhovuje oveľa viac ako fitko. Do trénovania sa pustíte kedykoľvek sa vám to hodí bez ohľadu na to, či je skoro ráno, neskorá noc alebo pravé poludnie. Otváracie hodiny vašej telocvične si určujete samy.



Aj keď na cvičenie nie je potrebná samostatná miestnosť, určitý priestor potrebujete. Premyslite si, kde by ste si ho mohli vytvoriť, aby vám nič nezavadzalo. Niekedy stačí poodsúvať nábytok v obývačke, cvičiť sa dá aj na chodbe alebo v spálni. Cvičenie doma je ideálne pre časovo vyťažených alebo introvertnejších ľudí, no niekedy vás môže začať nudiť alebo začnete strácať motiváciu. Na rozdiel od fitness centra doma asi nebudete mať trénera alebo motiváciu v podobe vedľa vás cvičiaceho svalovca. Práve to je v porovnaní s fitkom menšia nevýhoda.

Domáce fitko si vyžaduje investíciu

Vybavenie si môžete dokupovať postupne podľa toho, ako vám to dovolí rozpočet alebo podľa toho, čo budete potrebovať k novým tréningovým plánom. Pri domácich tréningoch sa nedržte len v interiéri. Využívajte aj záhradu alebo okolitú prírodu či workoutové ihriská v blízkosti vášho bydliska.

Ideálne riešenie? Kombinujte cvičenie doma s fitkom

Cvičenie dom má viacero výhod a tiež nejaké nevýhody. Rovnako je na tom aj trénovanie vo fitnes centre. Neexistuje jednoznačná odpoveď na to, ktorá možnosť je lepšia, pretože každému vyhovuje niečo iné. Ako najvhodnejšie riešenie sa javí kombinovať návštevy fitness centra s cvičením doma. V akom pomere je už iba na vás. Na škodu nemusia byť ani rôzne skupinové cvičenia, ktoré sa stanú príjemným spestrením a možnosťou nájsť si nových parťákov na cvičenie.

Výhody pravidelného cvičenia

Pravidelné cvičenie, či už doma alebo vo fitku, má množstvo výhod. Rozhodne stojí za to udržať si motiváciu trénovať a spraviť si z pohybu životný štýl. Tu je niekoľko hlavných výhod športovania.