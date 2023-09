Hokejisti Slovana Bratislava majú za sebou nevydarený štart do sezóny. V 1. kole Tipos extraligy podľahli doma Michalovciam hladko 2:8, skóre pritom otvorili už v 14. sekunde zásluhou Chrisa Browna. Potom však už dominovali hostia, ktorí boli agresívnejší v súbojoch, v čom sa zhodli aj obaja tréneri.

Duel na Slovane sledovalo 4460 divákov, tí na svojich hráčov po zápase pískali. "Súperovi gratulujem k výbornému výkonu. Bol od prvého momentu agresívnejší, aj po inkasovanom góle dohrával súboje, naši hráči boli stále pod tlakom. Nebudeme sa vyhovárať na nič, toto je mužstvo, ktoré sa musí dať dohromady," uviedol po zápase asistent trénera Slovana Rudolf Jendek.

Domácim hokejistom pritom vyšiel vstup do stretnutia, no nedokázali túto emóciu pretaviť do zvyšku zápasu. "Prvý gól nás mohol dostať na koňa, ale súper sa nevzdal. My sme potom stále ťahali za kratší koniec," dodal Jednek.

Tréner hostí Peter Kúdelka zhodnotil zápas s oveľa lepšou náladou: "Sme spokojní s výsledkom aj predvedenou hrou. Nešli sme na Slovan so žiadnymi očakávaniami. Pozreli sme si jeho zápas s Brnom, zanalyzovali sme si ho. Po prvom inkasovanom góle sme rýchlo vyrovnali, ten gól nám dal krídla a potom sme dali ďalšie. Ukázali sme potenciál v útoku. Slovan bol v druhej tretine dominantnejší, ale dokázali sme ho eliminovať. V tretej tretine sme potom ešte dali ďalšie góly."