Základná časť je už minulosťou a v NHL štartuje play-off. O Stanley Cup zabojuje aj trojica slovenských hokejistov. Ktorý tím je najväčším favoritom na triumf?

Tatar verzus Halák

Jedným z najpozitívnejších prekvapení ročníka sú hokejisti New Jersey Devils. Do vyraďovačky sa dostali po štyroch rokoch a iba druhýkrát za posledných 11 rokov. Za diablov hrá aj Tomáš Tatar, ktorý sa stal piaty rok po sebe najproduktívnejším slovenským hokejistom v základnej časti NHL (48 bodov). V štatistike plusových bodov mu patrí v celej lige piate miesto a druhé medzi útočníkmi (+41). V 1. kole play-off sa proti jeho tímu postaví New York Rangers, v ktorom pôsobí brankárska dvojka Jaroslav Halák. Istotu postupu tak bude mať s určitosťou minimálne jeden Slovák.



Černák túži po treťom Stanley Cupe

Erik Černák dobre pozná, ako chutí vyhrať Stanley Cup. Podarilo sa mu to už dokonca dvakrát v rokoch 2020 a 2021. Ak by uspel aj do tretice, vyrovnal by sa Mariánovi Hossovi. Vlaňajší finalista Tampa Bay Lightning bude čeliť nepríjemnému súperovi. Znie to až neuveriteľne, ale Toronto Maple Leafs čaká na celkový triumf v NHL od roku 1967. Aby toho nebolo málo, v play-off 1. kola vypadlo šesťkrát po sebe. V tíme má hviezdy ako Auston Matthews, Mitch Marner či John Tavares, a preto sa očakáva, že kanadský tím opäť zdvihne nad hlavu bájnu trofej.



Kráľom základnej časti bol Boston

Rekordných 65 výhier z 82 zápasov a 135 bodov. To sú čísla, ktoré prepísali dejiny celej NHL. Aj preto Boston Bruins vyhral Prezidentskú trofej pre víťaza základnej časti a je top favoritom na zisk Stanley Cupu. Český hokejista David Pastrňák si vytvoril osobný rekord a získal 113 bodov. Navyše má Boston aj najlepšiu brankársku dvojicu v lige – Linus Ullmark a Jeremy Swayman dostali William M. Jennings Trophy. Netreba zabúdať ani na veteránov ako Patrice Bergeron, Brad Marchand a David Krejčí.



McDavid a Draisaitl chcú dotiahnuť Oilers až na vrchol

Connor McDavid získal 153 bodov, piatykrát v kariére vyhral produktivitu základnej časti a do vitríny pridal Art Ross Trophy. Ide o 15. najlepší individuálny výkon histórie, pričom cez 150 bodov sa dostal len ako šiesty hráč v dejinách NHL. Mimochodom, prvýkrát dosiahol aj na Maurice „Rocket“ Richard Trophy pre najlepšieho kanoniera súťaže (64 gólov). Jeho kolega Leon Draisaitl si pripísal 128 bodov a obaja sa chcú dotknúť aj Stanley Cupu, ktorý ani jeden z nich nikdy nevyhral. Minulý rok skončili v konferenčnom finále, teraz opäť odštartujú proti Los Angeles Kings.



Obhajcu z Colorada čaká Seattle

Colorado Avalanche je v hre o druhý Stanley Cup po sebe. Do cesty sa mu postaví Seattle Kraken, ktorému minuloročná premiéra v NHL nevyšla. Prešiel rok a tím si prvýkrát vyskúša, ako chutia zápasy v play-off. Po ročnej prestávke vo vyraďovacej časti chce prekvapiť Vegas Golden Knights, postúpiť však bude chcieť aj Winnipeg Jets. Zvyšné dvojice tvoria Carolina Hurricanes s New Yorkom Islanders a Dallas Stars si to rozdá o postup proti Minnesote Wild.

