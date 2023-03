Zvolen po základnej časti nakoniec "len" tretí, Hecl: Sme spokojní, no mohlo to byť lepšie

ZVOLEN - Hokejisti Zvolena v piatkovom predposlednom kole Tipos extraligy pretrhli päťzápasovú šnúru prehier jednoznačným víťazstvom nad posledným Prešovom 7:0 a nielenže si zabezpečili tretie miesto po základnej časti, ale svojho súpera poslali definitívne do druhej najvyššej súťaže.

Veľkú zásluhu na vysokom víťazstve má útočník HKM Marek Hecl. Slovenský reprezentant zaznamenal prvý gól s prívlastkom víťazný, v strede stretnutia zvýšil na 3:0 a prihral aj na gól Hainovi, po ktorom bolo na začiatku tretej tretiny 4:0.

"V prvom rade som rád, že sme vyhrali. Takéto víťazstvo sme potrebovali po tých piatich prehrách. Myslím si, že nám to spravilo sebavedomie. Vedeli sme, že Prešov musí vyhrať, vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Pripravili sme sa na to stopercentne, nič sme nepodcenili a išli sme iba za troma bodmi," netajil spokojnosť Hecl, pričom sa vyjadril aj ku konečnému tretiemu miestu po základnej časti: "Mohlo to byť aj lepšie, škoda týchto piatich prehier za sebou. Myslím si, že sme mohli byť aj prví, ale to už musíme zahodiť za hlavu a sústrediť sa na play off."

Vo Zvolene si vydýchli, že päť prehier v rade nenavýšili na šesť. Prešovčania totiž vykazovali v predchádzajúcich zápasoch dobrú formu, dokázali zvíťaziť aj u lídra tabuľky v Bratislave. "Posledné naše výsledky neboli ideálne, potrebovali sme to zastaviť, nepriaznivú sériu prerušiť. Myslím si, že zápas proti Prešovu sme mali od začiatku až do konca pod kontrolou. Musím vyzdvihnúť správny prístup hráčov, od brankára až po posledného útočníka, aj keď zostava nebola ideálna. Navyše sa nám zranil v tomto stretnutí Kolenič, ale všetci hráči podali dobrý výkon a výsledok je zaslúžený," hodnotil piatkovú výhru asistent trénera Zvolena Andrej Kmeč.

Hokejisti spod Pustého hradu sú aktuálne v nezávideniahodnej situácii. Zo zdravotných dôvodov im chýba až päť útočníkov základnej zostavy – Turnbull, Langkow, Viedenský, Zuzin, Kašlík a na súpisku sa v piatok nezmestil ani obranca Hraško. Tím viedol nový kapitán Jozef Sládok a i napriek uvedeným absenciám ho doviedol za víťazstvom, ktoré napokon Zvolenu zabezpečilo tretie miesto v Tipos extralige po základnej časti. "Samozrejme, že každý chce skončiť v tabuľke čo najvyššie. Sezóna ukázala, že sme skončili tretí. Bolo tam viac vecí, kvôli ktorým sa tak stalo. Jednoducho tak to vyšlo. Každopádne vždy sa dajú urobiť veci ešte lepšie, ktoré vám ukáže čas, ale v globále bola sezóna fajn. Mali sme veľa zranených hráčov, zostava sa miešala, ale v aktuálnej konkurencii extraligy, aká sa vytvorila v tejto sezóne, tak tretie miesto je fajn," ohodnotil pozíciu v tabuľke Kmeč.