Šport24.sk TASR

Banská Bystrica - Hokejisti Banskej Bystrice podľahli v 52. kole Tipos extraligy v derby na svojom ľade Zvolenu 4:7 a utrpeli tretiu prehru z uplynulých štyroch stretnutí. Hokejisti spod Pustého hradu bodovali vo štvrtom zápase v rade a definitívne si zabezpečili miestenku v predkole play off (kvalifikácii o postup do play off). Stále živia aj nádej na deviate miesto. Hetrikom sa v drese hostí blysol Kyle Olson, štyrmi asistenciami Marek Hecl.