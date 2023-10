Nitra - Kríza hokejistov HK Nitra trvá aj po 6. kole Tipos extraligy. "Corgoňov" v nedeľňajšom stretnutí na domácom ľade vyškolil HKM Zvolen, ktorý Nitranom nasúkal deväť gólov a po triumfe 9:3 predĺžil víťaznú sériu už na päť duelov. Asistent trénera Nitry Dušan Milo po stretnutí uviedol, že mužstvo spod Zobora musí urobiť radikálne zmeny.

Evidentná nepohoda domácich hráčov sa prejavila už v 7. minúte. Školácku chybu pri rozohrávke vyprodukoval český obranca Jakub Kubeš, ktorého nepochopiteľnú kľučku tesne pred brankárom Liborom Kašíkom vystihol napádajúci Juraj Šiška a ten ako prvý podlomil sebavedomie Nitranov. Bola to však až prostredná časť, ktorá naplno ukázala kvalitatívny rozdiel a psychické rozpoloženie oboch tímov. "Myslím si, že vo všetkých zápasoch, ktoré sme doteraz hrali máme vynikajúci pohyb, držanie puku a parádne presilovky. Nedá sa nič nikomu vytknúť, každý šliape na sto percent a v zápasoch sa to odzrkadľuje," povedal v zápase trojbodový útočník Zvolena Peter Zuzin.

Zvolenčania mali v útočnom pásme priveľa času a bola z toho až exhibičná tretina s piatimi strelenými gólmi. Najmä gól Mateja Kašlíka na 5:1 poukázal na evidentný problém Nitry, keď brániaca pätica sa v čase strelenia gólu iba bezradne a bez pohybu prizerala. "Až dva góly sme dostali také, že sme urobili chyby, aké sa nám ešte nestali. Zostali úplne bezradní, a tak to aj vyzeralo. Chalani nedali do toho všetko. Neviem, či sme si mysleli, že keď sme hrali so Slovanom dobre, tak to príde automaticky zase samé, žiaľ, takto to nefunguje. Toto sme nečakali ani v najhoršom sne," uviedol asistent trénera Nitry Dušan Milo. Jediným svetlým zjavom v druhej tretine bol zo strany domácich gól 17-ročného útočníka Tomáša Pobežala, ktorý si kľučkou bekhend-forhend vychutnal amerického brankára Jakea Kupského.

Keď na začiatku tretieho dejstva po faule na Radovana Bondru skončil v zápase Marek Slovák, vo vzduchu hrozilo 10 inkasovaných gólov. Zvolenčania však počas päťminútovky mierne poľavili a presilovkové kombinácie príliš "šperkovali". Napriek tomu v závere ešte pridali dva presné zásahy a gólové hody zakončili na čísle deväť. Pochvalu za výkon si od hosťujúceho trénera Petra Oremusa vyslúžili Slováci v zostave Zvolena, ktorí strelili až osem gólov: "My sme si tento rok vybrali chlapcov, ktorých chceme posunúť vyššie. Či už je to Kašlík, Kolenič, Marcinek. Zatiaľ spĺňajú to, čo od nich očakávame. Stále je však iba začiatok sezóny a majú na čom pracovať. Charakterovo sú výborní aj cudzinci, keď k nim pridáte takýto výkon Slovákov, tak sa to odzrkadlí aj na výsledku."

Nitrania majú po šiestich dueloch iba dva body, nepriaznivé skóre 14:30 a sú na samom dne tabuľky. Pred zápasom so Zvolenom posilnil tím kanadský útočník Stephen Harper, ktorý však ešte v nedeľu nehral. V zostave sa pochopiteľne vplyvom slabých výkonov (6 zápasov, 0 bodov) prepadol do štvrtého útoku Kanaďan Patrick Bajkov, ktorého osud v Nitre je zrejme spečatený. Nevydarený štart si však podľa všetkého vypýta viacero zmien. "Musíme urobiť niečo radikálne, aby sa to zmenilo. Už skôr vyšlo, že príde jeden nový hráč. Uvidíme, čo sa stane ďalej, pretože jediný hráč to nespasí," dodal Milo.