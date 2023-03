Zvolen - Hokejisti HKM Zvolen nastúpia v semifinálovej sérii play off Tipos extraligy s cieľom dodržať svoj systém hry, ktorý by mal viesť k vytúženému postupu do finále.

Útočníci Marek Hecl aj Karol Csányi očakávajú zápasy, v ktorých budú rozhodovať detaily. "Aj preto musíme dodržiavať náš systém a vyhnúť sa zbytočným vylúčeniam. Presvedčili sme sa, že iba vtedy víťazíme," poznamenal Csányi pre TASR.

Zatiaľ čo pre Spišskú Novú Ves ide o historicky prvé semifinále, Zvolenčania sa medzi najlepšou štvorkou súťaže objavujú pravidelne. Tentoraz sa do nej dostali po tom, čo v základnej časti obsadili po nevydarenom finiši (šesť prehier zo záverečných siedmich zápasov) tretie miesto za Košicami a Slovanom Bratislava. Vo štvrťfinále zdolali Nové Zámky 4:1 na zápasy a aj tentoraz ich vyššie tabuľkové postavenie posúva do role favorita.

Spišiaci boli po dlhodobej časti tesne na piatom mieste za Banskou Bystricou, ktorú napokon zdolali v sedemzápasovom štvrťfinále. "Vieme, že Spišská Nová Ves má kvalitných hráčov a pripravujeme sa na to. V predošlej sérii vyradili Banskú Bystricu a potvrdilo sa, že keď sa stretnú štvrtý a piaty tím po základnej časti, tak je to často vyrovnané. Tak to aj bolo," uviedol útočník Marek Hecl pre TASR.

Zvolenčania mali po sérii s Novými Zámkami viac času na prípravu na súpera, ktorý si účasť v semifinále zabezpečil ako posledný. "Budú to náročné zápasy a myslím si, že zavážiť môžu tímové výkony a chuť obetovať sa pre mužstvo. Často však rozhodujú detaily. Vieme, že v základnej časti sme s nimi viac zápasov prehrali než vyhrali, ale na to sa nepozeráme. Teraz je tu nová časť sezóny. My pôjdeme postupnými krokmi od zápasu k zápasu s cieľom postúpiť do finále," poznamenal Hecl. Podľa Karola Csányiho bude pre úspech dôležitá herná aj osobná disciplína. "V nedávnych zápasoch sme sa nechali zbytočne vylučovať a to nás zrážalo. Disciplína nám chýbala, preto je kľúčové, aby sme ju tentoraz dodržiavali. Verím, že naša silná zbraň bude aj dodržiavanie herného systému, to je kľúčové," uviedol Csányi.

Zvolenčania zvíťazili nad Spišskou Novou Vsou iba v jednom zo štyroch vzájomných zápasov v dlhodobej časti, takže ďalším prvkom motivácie bude snaha ukázať, že play off je iná než základná časť. "Nepovedal by som, že nám Spišská Nová Ves ako súper nesedí. Je fakt, že majú kvalitných slovenských aj zahraničných hráčov a takisto aj výborné presilovky, ktoré potvrdili aj vo štvrťfinále. Osobne očakávam, že sa bude hrať vyrovnaný hokej a o víťazovi budú rozhodovať maličkosti," dodal Csányi.