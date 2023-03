Kým jeho spoluhráči sa sústredili výhradne na hokej, útočník Nitry Adam Sýkora (18) musel popri tréningoch zvládnuť aj maturitné skúšky a prípravu na ne. Poctivý študent v nehokejovom rozhovore pre Šport24.sk prezradil, že sa učil vždy a všade, kde sa dalo a zopár tréningov musel kvôli učeniu vynechať.

Čo bolo pre vás stresujúcejšie? Maturita alebo zápasy hokejového play off?

Je to dosť podobné. Som typ, ktorý ide do všetkého na sto percent a vždy chcem mať všetko najlepšie. Pred maturitou aj pred zápasom play off mám trochu stres, ale tým, že maturita bola niečo nové, pred ňou bol predsa len väčší.

Hokejistu zastihne maturita práve v najnáročnejšom období sezóny – play off. Ako ste zvládli prípravu a učenie na maturitné skúšky?

Bolo to náročné. Času nebolo veľa, keďže sme mali veľa zápasov. Som však zvyknutý aj z minulej sezóny, vtedy som mal počas play off skúšky v autoškole. Obdobie počas play off je náročnejšie ako pred ním, no darí sa mi to, našťastie, zvládať.

Vychádzajú vám v škole v ústrety?

V škole mám individuálny plán s tým, že vždy, keď sa dá, sa snažím prísť osobne do školy, načerpať nové informácie a vedomosti a nazbierať známky. Takto fungujem už druhý rok, predtým v druhom ročníku, keď bol covid, fungovala škola online.

Biatlonista Jakub Borguľa taktiež tento rok maturoval a povedal, že sa učil aj počas majstrovstiev sveta v Kazachstane. Nosili ste si knižky aj na tréningy?

Na tréningy nie, ale keď sme hrali, napríklad, na východe, bral som si so sebou vždy učivo. Snažil som sa niečo naučiť vždy, keď bol čas, napríklad v autobuse či po večeroch v izbe v hoteli, keď sme na výjazde aj prespali.

Aké boli pre vás samotné maturitné skúšky? Akú známku z nich čakáte?

Niektoré otázky boli jednoduchšie, iné náročnejšie. Počítam s tým, že z angličtiny by som mohol dostať známku medzi jednotkou a dvojkou. V slovenčine verím, že mi sloh vyšiel, tam by ale známka mohla byť medzi dvojkou a trojkou.

Ktorú tému na sloh ste si vybrali?

Rozmýšľal som nad všetkými štyrmi témami, nakoniec som si vybral rozprávanie na tému „Hľadel som ako vyoraná myš!“. Zo štýlov, ktoré boli v témach k dispozícii, som sa na rozprávanie učil asi najviac zo všetkých, takže som vedel, čo dať do úvodu, jadra a záveru.

Takže ste určite písali o poslednom drafte, keď ste v Amerike hľadeli ako vyoraná myš, či?

Nie, tentokrát som nepísal o hokeji, ani o ničom športovom. Opisoval som dovolenku, na ktorej som bol s rodičmi.

Čítal som, že ste kvôli maturite vynechali pár tréningov. Nedoberali si vás spoluhráči, že ste chýbali na tréningu?

Chalani vedeli, že maturity treba spraviť a boli s tým úplne v pohode. V stredu večer som bol ešte na tréningu s juniormi, potom som sa už pripravoval s A-tímom na ďalší zápas.

Váš otec bol kedysi tiež hokejista, ale minulý rok povedal, že prvoradá má byť pre vás škola. Pripomínal vám to aj počas učenia na maturity?

Odmalička bola pre mňa škola prvoradá. Teraz otec vie, že mám toho veľa v hokeji aj v rôznych iných záležitostiach. Hovoril mi najmä, že nemám mať pred maturitou vôbec stres, že si nemám z toho robiť ťažkú hlavu a že chápe, že mám náročný program. Celá rodina vedela, že som sa vzorne pripravoval a vždy, keď sa dalo, som si našiel čas na učenie. Rodičia aj priateľka mi verili, aj mi napísali pozitívne správy a povzbudili ma, za čo som veľmi rád.

Nie každý hokejista, resp. športovec má pocit, že škola je pre neho mimoriadne dôležitá. Aký je Adam Sýkora študent?

Nechcem sa prechváliť, ale myslím, že dávam do toho najviac, čo sa dá a snažím sa v škole vždy pripraviť na maximum. Som poctivý študent a snažím sa všetko vždy splniť čo najlepšie.